После пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой возбуждено дело

По факту сильнейшего пожара в природном заповеднике "Утриш", где сгорели уникальные леса, возбуждено еще одно уголовное дело - о халатности. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Основанием для этого стали материалы проверки Анапской межрайонной прокуратуры. Было установлено, что возгорание произошло в границах заповедника, где располагалась несанкционированная туристическая стоянка, а граждане использовали в бытовых целях открытый огонь.

"Директор заповедника ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности в части организации, контроля и координации деятельности подчиненных работников, обеспечения соблюдения установленного режима посещения заповедника и правил противопожарной безопасности, принятия мер к организации ликвидации пожара", - считают в ведомстве. .

Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении директора государственного заповедника "Утриш". Он подозревается в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч.1.1 ст. 293 УК РФ).

Напомним, первое уголовное дело по ЧП на Утрише было возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за неосторожное обращение с огнем. Расследование его ведут органы полиции.

Как уже писала "РГ", пожар, бушевавший в течение двух суток между населенными пунктами Большой и Малый Утриш, был ликвидирован спасателями 26 августа. Возгорание возникло в сосновом лесу, на прилегающей к заповеднику территории, но из-за сильной засухи в скором времени охватил реликтовые деревья. В тушении была задействована авиация МЧС России - самолеты Ил-76 и Бе200-ЧС, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32.