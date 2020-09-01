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01.09.2020 15:11
Рубрика: Легковые авто

Россияне рассказали об автомобиле мечты

Текст: Валерий Карташов
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Автолюбители в России рассказали о машине мечты. Соответствующий опрос, в котором приняли участие 10 тысяч человек, провели эксперты "Авито Авто".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Выяснилось, что россияне видят своим идеальным транспортным средством кроссовер или внедорожник. Такой вариант ответа выбрали 47% респондентов.

Исследование также показало, что идеальный SUV должен оснащаться системой полного привода (74%), автоматической трансмиссией (68%) и бензиновым двигателем (42%) мощностью 100-200 л. с. (45%). Электрокар готовы приобрели 16% участников опроса, о гибридном автомобиле мечтают 21%.

Большинство водителей страны считают, что машина мечты не должна стоить дороже 2 млн рублей и при этом не быть дешевле 1 млн рублей. Такой вариант ответа выбрали 35% опрошенных.

Наконец, 55% жителей мечтают о немецком автомобиле, 42% не откажутся от автомобиля японского производства. Корейские машины заняли третье место - 17% опрошенных. За отечественные автомобили проголосовали 16% россиян, за американские - 11%. В данном случае отдать свой голос респондентам разрешалось за несколько вариантов.

Отметим, самым популярным кроссовером в России остаётся Hyundai Creta. По итогам июля 2020 года дилеры реализовали 7122 экземпляров.