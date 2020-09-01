Постановление правительства Тюменской области от 31 августа 2020 года № 565-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

1. В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1.1. В пунктах 3, 8, 14, 15 слова "31 августа" заменить словами "14 сентября".

1.2. В пункте 3:

1.2.1. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:

"3.1. проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, организуемых в помещениях государственных или муниципальных организаций (учреждений), за исключением:

мероприятий, проводимых в соответствии с федеральным законодательством или во исполнение соглашений между Тюменской областью и федеральными органами исполнительной власти;

мероприятий делового и образовательного характера, проводимых на некоммерческой основе при условии соблюдения методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "МР 3.1/2.1.0198-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности" и ограничения по численности участников (не более 50 человек);

предоставления гражданам услуг библиотек в части выдачи и приема литературы через абонементное обслуживание, работы в читальных залах библиотек, работы в читальных залах государственных архивов с соблюдением обязательных требований, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению (по предварительной записи);

мероприятий, проведение которых разрешено в соответствии с абзацами третьим - пятым подпункта 3.2 пункта 3 настоящего постановления;".

1.2.2. В подпункте 3.2:

абзац второй дополнить словами ", общероссийских просветительских мероприятий";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"культурно-досуговых, культурно-просветительских мероприятий при условии ограничения численности участников данных мероприятий (не более 50 человек), выставочно-экспозиционных мероприятий в музеях, музеях-заповедниках, в том числе музеях на открытом воздухе - с соблюдением обязательных требований, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению;";

дополнить абзацами следующего содержания:

"деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих услуги в зданиях по дополнительным общеобразовательным программам (общеразвивающие и предпрофессиональные), программам спортивной подготовки;

организации образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ, основных и дополнительных профессиональных программ, программ профессионального обучения, оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, а также проведения культурно-досуговых и просветительских мероприятий для обучающихся (воспитанников), информационно-методических мероприятий в системе образования;".

1.2.3. Подпункт 3.3 признать утратившим силу.

1.2.4. Подпункт 3.5 изложить в следующей редакции:

"3.5. выезд творческих коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных учреждений на территории других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, стран;".

1.2.5. Подпункт 3.6 дополнить словами ", и выезда спортсменов старше 18 лет, входящих в составы сборных команд России и Тюменской области для участия в официальных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации".

1.3. Пункт 6 дополнить словами ", с 1 сентября по 14 сентября 2020 года".

1.4. Абзац второй пункта 9 после слов "фитнес-комплексов" дополнить словами "туристских баз и баз отдыха, СПА-отелей,".

1.5. В абзаце первом пункта 14 слова ", туристских базах, базах отдыха, СПА-отелях" исключить.

1.6. В приложение № 2 к постановлению Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующее изменения:

1.6.1. В разделе 8:

пункт 4 исключить;

в пункте 5:

в подпункте 5.1 слова "с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями библиотеки для исключения контакта между ними" исключить;

дополнить подпунктом 5.8 следующего содержания:

"5.8. Организация работы в читальных залах с библиотечным фондом (с ограничением возможности самостоятельного выбора фондов, посредством заказа фондов через библиотекаря) и (или) использованием личного оборудования посетителя, по предварительной записи, с ограничением максимального времени пребывания в библиотеке (не более 2 часов подряд) и ограничением максимального количества пользователей, которые могут находиться в читальном зале одновременно в соответствии с нормами социального дистанцирования.";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Использование работниками средств индивидуальной защиты: маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой не реже 1 раза в 3 часа и перчатки. Обеспечение контроля за использованием сотрудниками библиотеки при обслуживании посетителей средств индивидуальной защиты, а также кожных антисептиков для обработки рук. Посетители допускаются в помещения библиотеки при наличии средств индивидуальной защиты (маска медицинская (одноразовая или многоразовая).".

1.6.2. В пункте 5 раздела 11:

подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:

"5.3. Допускается проведение индивидуальных и групповых экскурсий с количеством человек не более 5 и обеспечением дистанции между группами и посетителями музея 1,5-2 метра.";

подпункт 5.4 исключить.

1.7. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.8. Дополнить приложением № 11 к постановлению согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2020 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.

Абзац четвертый подпункта 1.2.2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 07 сентября 2020 года.

Абзац шестой подпункта 1.2.2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 15 сентября 2020 года.

Губернатор области А.В.Моор





Приложение № 1 к постановлению правительства Тюменской области от 31 августа 2020 года № 565-п

ПОРЯДОК ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГОСТЕЙ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ), ВОЗОБНОВЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИНОТЕАТРОВ (КИНОЗАЛОВ), ЗООПАРКОВ, АКВАПАРКОВ, ФИТНЕС-КОМПЛЕКСОВ, ТУРИСТСКИХ БАЗ И БАЗ ОТДЫХА, СПА-ОТЕЛЕЙ, СТАЦИОНАРНЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ АТТРАКЦИОНОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ СПА-УСЛУГ

1. Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию потребителей (гостей) с использованием зала предприятия общественного питания (зала обслуживания), деятельность кинотеатров (кинозалов), зоопарков, аквапарков, фитнес-комплексов, туристских баз и баз отдыха, СПА-отелей, стационарных механизированных аттракционов, расположенных на открытом воздухе, деятельность по оказанию СПА-услуг осуществляется предприятиями (организациями и индивидуальными предпринимателями) при выполнении следующих условий:

1) направление предприятием Уведомления о возобновлении соответствующего вида деятельности и соблюдении обязательных требований по форме согласно приложениям № 4-11 к настоящему постановлению;

2) размещение информации о предприятии в Реестре предприятий, возобновивших деятельность;

3) обеспечение соблюдения обязательных требований, указанных в Уведомлении о возобновлении соответствующего вида деятельности и соблюдении обязательных требований по форме согласно приложениям № 4-11 к настоящему постановлению, а также обязательных требований, определенных приложением № 2 к настоящему постановлению, иных требований настоящего постановления.

2. Уведомление о возобновлении деятельности и соблюдении обязательных требований по форме согласно приложениям № 4-11 к настоящему постановлению заполняется на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области, распечатывается на бумажном носителе и подписывается руководителем предприятия, после чего скан-образ подписанного Уведомления загружается на Официальный портал органов государственной власти Тюменской области.

Поступившее на Официальный портал органов государственной власти Тюменской области Уведомление о возобновлении деятельности и соблюдении обязательных требований рассматривается Департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области в течение трех рабочих дней со дня поступления в порядке, установленном приказом Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, и вносится в Реестр предприятий, возобновивших деятельность.

3. Основаниями для отказа во внесении информации о предприятии в Реестр предприятий, возобновивших деятельность, являются:

1) непредставление или предоставление не в полном объеме сведений, обязательных для предоставления в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления и приложениями № 4-11 к настоящему постановлению;

2) предоставление недостоверных сведений. Под недостоверными сведениями понимается наличие в содержании представленных документов информации, не соответствующей действительности.

4. В случае отказа во внесении информации о предприятии в Реестр предприятий, возобновивших деятельность, на адрес электронной почты предприятия, указанный в уведомлении о начале работы и соблюдении обязательных требований, направляется уведомление об отказе с указанием причины такого отказа.

5. Отказ во внесении информации о предприятии в Реестр предприятий, возобновивших деятельность, может быть обжалован в Департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.

6. На основании полученных в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего приложения к постановлению уведомлений о возобновлении деятельности и соблюдении обязательных требований формируется Реестр предприятий, возобновивших деятельность, который размещается на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Осуществление деятельности предприятий общественного питания по обслуживанию потребителей (гостей) с использованием зала предприятия общественного питания (зала обслуживания), деятельности кинотеатров (кинозалов), зоопарков, аквапарков, фитнес-комплексов, туристских баз и баз отдыха, СПА-отелей, стационарных механизированных аттракционов, расположенных на открытом воздухе, деятельности по оказанию СПА-услуг допускается со дня размещения информации о предприятии в Реестр предприятий, возобновивших деятельность.

8. В случае выявления несоблюдения предприятием, включенным в Реестр предприятий, возобновивших деятельность, обязательных требований, определенных приложениями № 4-11 к настоящему постановлению, иных требований настоящего постановления информация о предприятии исключается из Реестра предприятий, возобновивших деятельность, в течение одного календарного дня со дня поступления информации от уполномоченных органов власти о выявлении несоблюдения обязательных требований, иных требований настоящего постановления в Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

9. В случае дополнения (изменения) обязательных требований, указанных в приложениях № 4-11 к настоящему постановлению, предприятия, включенные в Реестр предприятий, возобновивших деятельность, обязаны обеспечить соблюдение указанных дополненных (измененных) обязательных требований, а также приостановить деятельность, не соответствующую обязательным требованиям, до момента полного выполнения дополненных (измененных) обязательных требований.





Приложение № 2 к постановлению правительства Тюменской области от 31 августа 2020 года № 565-п

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКИХ БАЗ И БАЗ ОТДЫХА, СПА-ОТЕЛЕЙ И СОБЛЮДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

Смотрите приложение к настоящему постановлению







