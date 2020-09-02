Apple планирует продать 75 млн новых iPhone до конца года

Компания Apple разделит презентацию iPhone в этом году. Сначала выйдут версии с диагональю 5,4 и 6,1 дюйма, которые получат алюминиевый корпус, а позже появятся старшие модели на 6,1 и 6,7 дюйма. Всего планируется продать 75 млн устройств до конца года, такие данные приводит агентство Bloomberg.

Ожидается, что флагманская модель получит камеру с оптическим лидаром для определения глубины, а новый процессор повысит производительность и энергоэффективность. На условиях анонимности тестировщики компании поделились с изданием первыми впечатлениями от новинок: им очень понравился 6,7-дюймовый OLED-дисплей, а вот скорость работы в сетях 5G оставляет желать лучшего.

Кроме iPhone Apple осенью представит и два новых планшета - iPad Air и Pro. Также обновят и Apple Watch. А вот новая версия Apple TV, скорее всего, в этом году уже не выйдет.