В Березинском заповеднике знают, чем привлечь гостей из России

Не совсем обычный музей появился в Березинском биосферном заповеднике, что на границе Минской и Витебской областей. Он посвящен пчелам и вырабатываемым ими продуктам, в первую очередь меду. Идея родилась в результате сотрудничества заповедника и фермерского хозяйства "Медовая семья".

- В соответствии с Лесным кодексом мы заключили с хозяйством договор и предоставили на территории экспериментального лесоохотничьего хозяйства угодья для размещения ульев, - посвящает в предысторию директор заповедника Андрей Прокошин. - Работаем на взаимовыгодных условиях и помогаем друг другу. Партнеры и предложили создать на нашей базе такую экспозицию. Недавно состоялось официальное открытие.

Понятное дело, мед во всех его ипостасях стал центральным экспонатом. От разнообразия глаза разбегаются - представлено более десяти видов: луговой, вересковый, полевой. Цвет, вкус, консистенция зависят от поры года, от того, с каких растений мед собирается. И даже от добавок. Обо всем этом рассказывают специалисты на экскурсии. А для большей убедительности предлагается продукт продегустировать и даже приобрести. Спрос немалый, ведь собран мед на одной из самых чистых территорий Беларуси и Европы.

В другом разделе представлены самые разнообразные виды ульев, современные и старинные. В их числе ульи-борти, рамки для установки сот, стамески - десятки раритетных экспонатов чуть ли не из средних веков, которыми пользовались белорусские предки-пчеловоды. Все это собрали члены "Медовой семьи". Пчеловодство - их основной вид деятельности, теперь свои знания они передают посетителям.

Но, пожалуй, самый интересный раздел музея тот, где рассказывается о биологии пчелы, о том, как она собирает нектар. Узнать об этом можно не только со слов экскурсовода или рисунков. В музее есть и совсем необычный экспонат - прозрачный стеклянный улей, где живет самая настоящая пчелиная семья. И можно посмотреть, как прилетают и улетают пчелы, что они делают в своем домике. Дети и взрослые в восторге. Подогревают интерес посетителей и различные конкурсы, победителям которых вручают медовые призы.

Экспозиция разместилась в отдельном здании на центральной усадьбе заповедника. Рядом - парковка и дом экологического просвещения, фотозона.

- В перспективе планируем здание расширить, создав так называемый восковой зал, - продолжает Андрей Прокошин. - Люди смогут сами пройти мастер-класс и сделать свечи, другие изделия из воска, выкачать мед из сот. Музеи меда есть и в других странах, но все они разные. Такого, как у нас, нет нигде.

Музей меда стал интересным дополнением к другим достопримечательностям заповедника. Здесь, к примеру, расположен старейший в Беларуси музей природы с богатейшей коллекцией млекопитающих, птиц, рыб, обитающих в этих местах. Есть и лесной зоопарк. Там можно увидеть медведей, лосей, оленей, ланей, лис. Многие из них были травмированы, но работники заповедника их вылечили, выходили, и теперь дикие животные радуют посетителей. А недавно в заповеднике к радости детей открыли зоопарк домашних животных. Их можно погладить и покормить.

- 2019 год стал рекордным по числу посетителей - более 57 тысяч, - говорит Андрей Прокошин. - И тенденция роста сохраняется. С наступлением теплых летних дней к нам активно стали приезжать белорусские граждане. Оказалось, наши экологические тропы, велосипедные маршруты, байдарочные туры - как раз то, что нужно в период пандемии. Можно активно отдыхать и познавать Беларусь. Многие удивляются: мы и не знали, как тут классно!