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02.09.2020 11:22
Рубрика: Российский автопром

Электромобилю Zettа отказали в кредите. Производство снова переносится

Текст: Константин Руссов

Для организации серийного производства электромобиля Zettа в Тольятти компании был необходим займ в размере ста миллионов рублей. Экспертный совет Фонда развития промышленности отказался его предоставить.

Фото: Андрей Губин/РГ
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"Компании нужен инвестор, который поверит в рыночные перспективы продукта и будет готов софинансировать проект вместе с фондом. ФРП готов рассмотреть заявку ещё раз, как только такой инвестор будет найден", - цитирует представителя Фонда газета "Ведомости".

Как сообщил генеральный директор Zettа Денис Щуровский, планы по запуску сохраняются, но в свете последних событий переносятся. На какой срок - пока неизвестно.

Изначально производство электрокаров Zettа должно было стартовать в первом квартале 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса старт был перенесён на конец года.

Цена на базовую модель с запасом хода 180 км была увеличена. Как в дальнейшем скажется на стоимости электрокара затяжной запуск в производство, не сообщается.