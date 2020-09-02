Электромобилю Zettа отказали в кредите. Производство снова переносится

Для организации серийного производства электромобиля Zettа в Тольятти компании был необходим займ в размере ста миллионов рублей. Экспертный совет Фонда развития промышленности отказался его предоставить.

"Компании нужен инвестор, который поверит в рыночные перспективы продукта и будет готов софинансировать проект вместе с фондом. ФРП готов рассмотреть заявку ещё раз, как только такой инвестор будет найден", - цитирует представителя Фонда газета "Ведомости".

Как сообщил генеральный директор Zettа Денис Щуровский, планы по запуску сохраняются, но в свете последних событий переносятся. На какой срок - пока неизвестно.

Изначально производство электрокаров Zettа должно было стартовать в первом квартале 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса старт был перенесён на конец года.

Цена на базовую модель с запасом хода 180 км была увеличена. Как в дальнейшем скажется на стоимости электрокара затяжной запуск в производство, не сообщается.