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02.09.2020 16:44
Рубрика: Общество

Космические туристы смогут выкупить спускаемый аппарат "Союза"

Текст: Наталия Ячменникова
Россия предлагает космическим туристам возможность выкупить спускаемый аппарат корабля "Союз", который вернет их с МКС на Землю, сообщил гендиректор "Главкосмоса" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов.
Фото: Андрей Шелепин/ЦПК/Роскосмос/ТАСС Фото: Андрей Шелепин/ЦПК/Роскосмос/ТАСС
Фото: Андрей Шелепин/ЦПК/Роскосмос/ТАСС

Лоскутов выступил на онлайн-форуме Global Satellite & Space Show. В одном из слайдов его презентации приведен список дополнительных опций, которые может заказать космический турист при полете. Одной из таких опций является "спускаемый аппарат "Союза" после возвращения на Землю", сообщает РИА Новости.

Фото: Virgin Galactic/ Reuters
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Среди других дополнительных опций - выход в открытый космос, подготовка к полету в невесомости при помощи специальных самолетов, разработка и помощь в осуществлении собственной научной программы на орбите, создание специального набора питания. Кроме того, "Главкосмос" предлагает полет на станцию по расширенной программе с пребыванием на орбите до 30 дней. Напомним: стандартный полет туриста длится до десяти дней.

Ранее в российском представительстве компании Space Adventures - американской компании, которая также занимается полетами туристов на российских космических кораблях, - сообщили, что заключены контракты с космическими туристами, которые, как планируется, отправятся на МКС на "Союзе" в 2021 году.

Кстати, как недавно сообщалось, между РКК "Энергия" и компанией Space Adventures Inc. (США) подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля "Союз МС" на российский сегмент МКС. Планируется, что в ходе экспедиции один из туристов совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос. Такого в истории космонавтики еще не было.

Напомним: в 2001-2009 годы "Энергия" и "Роскосмос" по контрактам с Space Adventures Inc. успешно отправили на орбиту семь космических туристов. За 10-дневный полет с них просили от 20 до 50 миллионов долларов. Позже в связи с сокращением численности российского экипажа "турпакет" был заморожен.

"Пионером" звездного туризма стал американский миллионер Деннис Тито, который на орбите занимался в основном фото- и видеосъемкой. А вот 28-летний бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворт в 2002 году с самого начала был намерен провести на орбите серию медико-биологических экспериментов. Сказались гены: отец у Марка - врач. "Я не ученый и не профессиональный астронавт, но я и не турист", - заявил Шаттлворт журналистам. По его словам, будущие космические исследования будут в известной степени зависеть именно от таких коммерческих экспедиций.

Фото: Валерий Шарифуллин/ТАСС
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Спустя три года стартовал американец Грегори Олсен. А в 2006 году на станцию прибыла первая космическая туристка - американка иранского происхождения Ануше Ансари.

Пятый космический турист - американский миллиардер Чарльз Симони побывал на орбите в 2007 году. Для него были запланированы эксперименты по заказу ЕКА, а также по собственной научной программе: он изучал влияние радиации. Через два года Симони отправился в полет во второй раз. И это для туристов остается прецедентом.

Один из самых интересных туристических вояжей получился у американского миллионера Ричарда Гэрриота. Разработчик компьютерных игр и сын астронавта NASA Оуэна Гэрриота почувствовал вкус орбиты в 2008 году. Он первый "путешественник", который выполнил научные эксперименты по заказам коммерческих организаций. В частности, по выращиванию белковых кристаллов. А на следующий год на МКС впервые прибыл "клоун": членом экипажа на несколько дней "прописался" руководитель канадского Cirque du Soleil Ги Лалиберте.

Большой бум вызвала подготовка к полету британской поп-звезды Сары Брайтман, старт которой намечался на сентябрь 2015 года. Она легко прошла все медицинские исследования. Вердикт врачей: здорова. Активно начала готовиться в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Для Сары уже шили скафандр: корреспонденты "РГ" лично наблюдали за процессом на НПП "Звезда". Был заказан и ложемент, то есть персональное кресло, в котором певица должна была лететь на корабле "Союз". И вдруг она отказалась от полета. Официально ее представители озвучили: из-за семейных обстоятельств. Но версия кулуаров - поп-звезду подвел один из спонсоров.

Фото: iStock
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Кстати, в свое время медобследование в ИМБП РАН проходили солист известной поп-группы NSync Лэнс Басс и кинорежиссер, создатель "Титаника" и "Аватара" Джеймс Кэмерон. В свое время всерьез подумывали о полете в космос и россияне - участники группы "На-На", актеры Владимир Стеклов и Ольга Кабо. Но ни у кого с полетом не срослось. По различным причинам, и денежным в том числе.

Так, Владимир Стеклов готовился не только по индивидуальной программе общей космической подготовки, но и в составе группы, а потом - и в составе экипажа 28-й экспедиции с командиром Сергеем Залетиным и Александром Калери. В одном из интервью он рассказывал: "Мы получили высшие оценки по транспортному кораблю "Союз" в первый день, во второй день - по орбитальному комплексу "Мир". А потом, к сожалению, я узнал о том, что, когда состоялось главное утверждение уже окончательного состава экипажа, я не вошел в состав по причине невыполнения контрактных обязательств одной из сторон, а именно кинокомпанией, которая курировала этот проект".

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