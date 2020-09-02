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02.09.2020 12:54
Рубрика: Российский автопром

Lada объявила о результатах продаж в августе. Они просели

Текст: Константин Руссов
АвтоВАЗ опубликовал итоги продаж новых автомобилей Lada в августе 2020 года. В прошлом месяце дилерам марки удалось реализовать 28 836 машин, что меньше июльского показателя на 2 879 единиц и на 1 176 автомобилей, чем в августе 2019 года.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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"Прошлый месяц продемонстрировал сравнительно небольшую динамику, что обусловлено периодом отпусков, который в силу объективных причин "переехал" в этом году на конец лета. Тем не менее, продажи Lada сопоставимы с уровнем августа прошлого года", - прокомментировали в пресс-службе марки.

Лидером по количеству реализованных машин остаётся Lada Granta, которая в августе разошлась тиражом 10 693 экземпляров. Lada Vesta купили 8 552 человека. На третьем месте - король госзаказов Lada Largus с результатом 4286 единиц.

В июле 2020 года АвтоВАЗ продал больше Lada Granta и Vesta - по 11 450 и 9 807 машин соответственно, но меньше Largus - 3 718 машин.

#Lada