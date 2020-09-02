Lada объявила о результатах продаж в августе. Они просели

АвтоВАЗ опубликовал итоги продаж новых автомобилей Lada в августе 2020 года. В прошлом месяце дилерам марки удалось реализовать 28 836 машин, что меньше июльского показателя на 2 879 единиц и на 1 176 автомобилей, чем в августе 2019 года.

"Прошлый месяц продемонстрировал сравнительно небольшую динамику, что обусловлено периодом отпусков, который в силу объективных причин "переехал" в этом году на конец лета. Тем не менее, продажи Lada сопоставимы с уровнем августа прошлого года", - прокомментировали в пресс-службе марки.

Лидером по количеству реализованных машин остаётся Lada Granta, которая в августе разошлась тиражом 10 693 экземпляров. Lada Vesta купили 8 552 человека. На третьем месте - король госзаказов Lada Largus с результатом 4286 единиц.

В июле 2020 года АвтоВАЗ продал больше Lada Granta и Vesta - по 11 450 и 9 807 машин соответственно, но меньше Largus - 3 718 машин.