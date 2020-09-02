NYT: Байден собрал за месяц рекордную сумму пожертвований

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, предположительно, собрал в августе более 300 миллионов долларов. Это рекордная сумма пожертвований, сообщает The New York Times, ссылаясь на свои источники.

Точную цифру они назвать не смогли. Известно лишь, что основная часть пожертвований в августе поступила в результате онлайн-сбора средств среди населения, пишет РИА Новости.

Предыдущий рекорд был установлен кампанией Барака Обамы в сентябре 2008 года. Тогда сумма пожертвований за месяц составила 193 миллиона долларов.

Напомним, в августе сообщалось, что предвыборный штаб Байдена за неделю собрал 70 миллионов долларов. Из них 48 миллионов - за первые 48 часов после объявления о том, что Камала Харрис выбрана кандидатом в вице-президенты.