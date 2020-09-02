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02.09.2020 08:34
Рубрика: Спорт

Полузащитник Спартака" Тиль на правах аренды перейдет во "Фрайбург"

Текст: Максим Домчев

Полузащитник московского "Спартака" Гус Тиль в ближайшее время на правах аренды перейдет в немецкий "Фрайбург".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Как сообщает Kicker, "Фрайбург" и "Спартак" договорились об аренде игрока сроком на два года. Тиль - самое дорогое приобретение в истории московского клуба. По данным СМИ, его трансфер из голландского АЗ обошелся клубу в 16 миллионов евро.

В составе "Спартака" он провел 24 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Он не смог пробиться с стартовый состав, а в недавнем матче против "Арсенала" получил травму, из-за которой пропустит несколько недель.

Немецкие и голландские СМИ не сообщают, будет ли в арендном соглашении между "Спартаком" и Фрайбургом" прописан пункт о возможном выкупе прав на игрока немецким клубом.

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