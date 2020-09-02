Кошелек и "Тройку" можно забыть, а голову - нет. Это принцип системы FacePay, которую уже несколько месяцев тестируют в московском метро. В пресс-службе департамента транспорта сообщили: система видеоаналитики, необходимая для оплаты проезда "лицом", готова.

Как уже писала "РГ", FacePay основан на базе системы распознавания лиц по камерам. Именно она заработала абсолютно на всех станциях метро с 1 сентября. Сами камеры работали давно, а здесь запущена тотальная аналитическая система, отметили в пресс-службе подземки. То есть камеры способны вычислить в толпе пассажиров человека, фото и данные которого есть в системе. Таким способом в метро ловят преступников, находящихся в федеральном розыске. Теперь же настало время применить его и для пассажирских сервисов.

Собственно сама биометрия и распознавание в сфере услуг для Москвы - не такое уж и ноу-хау. Не так давно "РГ" писала о внедрении такой системы в phygital-офисе "Альфа-Банка" в роборесторане KFC на Бутырской. Там системы видеонаблюдения узнают в лицо клиентов, давших согласие на использование их личных портретов. Но такого, чтобы "платить лицом" - такого, пожалуй, еще не было.

В московской подземке отмечают, что тестируют FacePay пока без участия пассажиров. В тестах задействованы сами камеры и инфраструктура банков-партнеров. Детали, как именно будет происходить процесс, в метро не разглашают: тесты закрытые. Однако суть FacePay уже сейчас можно объяснить на примере аналогичного тестирования, которое в прошлом году проводили на двух автобусных маршрутах в Нур-Султане. Участники испытаний зарегистрировались в Telegram-боте и "привязали" свое фото к счету банковской карты. Далее на входе в автобус лица испытуемых снимали камеры, а потом с карточек списывались деньги за проезд. Соответственно если бы денег на карте не хватало, проезд бы пришлось оплачивать традиционными способами. Впоследствии эту технологию планируется опробовать в Шымкенте и Алматы.

Что касается Москвы, то здесь один из важных этапов тестирования FacePay должен завершиться к 1 октября, подчеркнули в городском дептрансе. Тогда обещают более детально рассказать о тестах системы в метро и их итогах. К слову, современные камеры способны узнать человека, даже если он идет в кепке, медицинской маске и очках. Корреспонденты "РГ" проводили такой эксперимент в phygital-офисе на Маросейке. Биометрия безошибочно опознавала посетителя и информацию о сервисах, которыми он пользуется. А камеры московского метро уже несколько раз вычисляли преступников, находящихся в федеральном розыске, даже в плотном потоке людей в часы пик.

Тестирование нового сервиса в столичном метрополитене проходит без участия пассажиров и завершится к 1 октября

Кстати

Система видеонаблюдения и аналитики способна не только на ловлю преступников и "оплату лицом". Она также умеет отслеживать загрузку поездов и передавать свои данные в городские приложения. В будущем пассажиры смогут с помощью смартфона выбрать вагон, где меньше всего людей или даже есть сидячие места. В других мегаполисах мира видеонаблюдение в метро умеет еще больше. Например, в Великобритании камеры способны определять подозрительные бесхозные предметы. А на одной из линий пекинской подземки самописцы даже вычисляют людей, которые нуждаются в медицинской помощи. Камеры видят пространство над проемами вагонов и безошибочно сигнализируют о людях, упавших в обморок. Этому же планируется "обучить" камеры и в нашем метро.