Стали известны место и день похорон актера Бориса Клюева

Народный артист России Борис Клюев будет похоронен на Троекуровском кладбище столицы. Церемония состоится 4 сентября.

Об этом передает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову. "Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище 4 сентября", - сказала собеседница агентства.

Прощание с актером пройдет в тот же день его родном театре.

Советский и российский актер театра, кино и ТВ Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Причиной смерти стал рак легких.