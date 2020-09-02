Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу следователем уже предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом в среду сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, сразу после убийства бизнесмена Зори в 2004 году Фургал проходил по делу в качестве подозреваемого. "Его задержали на основании свидетельских показаний и других материалов следствия, но спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении экс-главы Хабаровского края было необоснованно прекращено. С учетом собранных на данный момент доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году, и суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство", - рассказала Светлана Петренко.

Напомним, что Сергея Фургала задержали 9 июля текущего года. На следующий день суд его арестовал. Экс-чиновника также подозревают в организации убийства бизнесмена Олега Булатова и покушении на Александра Смольского. В СК ранее отмечали, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к вышеупомянутым преступлениям. Светлана Петренко рассказывала, что работа следствия ранее осложнялась тем, что "осведомленные люди были запуганы и отказывались давать показания на экс-губернатора и его соучастников". В прошлом же году доказательная база расширилась, что позволило следствию соединить уголовные дела в одном производстве.