В Ленобласти 16-летняя мать призналась в убийстве дочери

Жительница поселка Советский Выборгского района Ленинградской области призналась в том, что убила свою семимесячную дочь.

Самой матери всего 16 лет. Сейчас она задержана, сообщает Следственный комитет РФ. В ближайшее время суд установит подозреваемой меру пресечения. Эксперты уже выяснили причину смерти ребенка: девочка была задушена.

Напомним, о смерти семимесячного ребенка стало известно накануне. На адрес была вызвана бригада "скорой", прибывшие на место врачи обнаружили мертвого младенца и молодую мать. Та рассказала, что уложила дочь спать, а когда подошла проверить, увидела, что ребенок не дышит.

Вмешательство экспертов заставило посмотреть на историю по-другому: девочка умерла не от скрытых болезней или трагического стечения обстоятельств, а от механической асфиксии.

Расследование продолжается.