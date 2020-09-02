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02.09.2020 13:12
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти 16-летняя мать призналась в убийстве дочери

Текст: Вера Черенева

Жительница поселка Советский Выборгского района Ленинградской области призналась в том, что убила свою семимесячную дочь.

В Прикамье раскрыли убийство ребенка, совершенное более 20 лет назад

Самой матери всего 16 лет. Сейчас она задержана, сообщает Следственный комитет РФ. В ближайшее время суд установит подозреваемой меру пресечения. Эксперты уже выяснили причину смерти ребенка: девочка была задушена.

Напомним, о смерти семимесячного ребенка стало известно накануне. На адрес была вызвана бригада "скорой", прибывшие на место врачи обнаружили мертвого младенца и молодую мать. Та рассказала, что уложила дочь спать, а когда подошла проверить, увидела, что ребенок не дышит.

Вмешательство экспертов заставило посмотреть на историю по-другому: девочка умерла не от скрытых болезней или трагического стечения обстоятельств, а от механической асфиксии.

Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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