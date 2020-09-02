Под Псковом нашли место массового сожжения тел советских граждан

При раскопках на территории действовавшего в Псковской области в годы оккупации фашистского концлагеря "Моглино" были обнаружены останки сожженных человеческих тел. Предположительно это останки пленных советских граждан, находившихся в концлагере, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, бойцы которого проводили в этих местах раскопки.

Сожжение тел проводилось на специальной площадке. По предварительным данным, использовались химические вещества.

На месте массового сожжения найдены костные останки и пепел. Сейчас эти материалы переданы на экспертизу. Ожидается, что удастся установить площадь места сожжения и хотя бы приблизительное число людей, сожженных в концлагере.

В середине июня в этих местах было обнаружено массовое захоронение советских солдат, найдено более 60 останков. По предварительным данным, это плененные красноармейцы, они находились в концлагере, их заставляли ремонтировать дорогу между Псковом и Ригой. У многих имелись огнестрельные ранения в голову. Следственный комитет России квалифицировал случившееся в концлагере как геноцид.