РФС оштрафовал Федуна за резкие высказывания о судействе

В среду состоялось заседание комитета по этике Российского футбольного союза, на котором была дана оценка высказываниям владельца "Спартака" Леонида Федуна. После матча первого тура против "Сочи", который из-за необоснованно назначенного пенальти в ворота "красно-белых" в самой концовке встречи завершился вничью - 2:2, Федун заявил о возможном снятии команды с чемпионата России.
Как сообщил ТАСС глава комитета Семен Андреев, в результате владелец "Спартака" оштрафован на 200 тысяч рублей.
За аналогичное высказывание председателя попечительского совета "Уфы" Ростислава Мурзагулова после матча четвертого тура, в котором его команда играла с "Ростовом", оштрафовали на 150 тысяч рублей.
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран оштрафован на 100 тысяч рублей за слова о том, что он был уволен из клуба по решению генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова.