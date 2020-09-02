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02.09.2020 14:56
Рубрика: Спорт

РФС оштрафовал Федуна за резкие высказывания о судействе

Текст: Максим Домчев
В среду состоялось заседание комитета по этике Российского футбольного союза, на котором была дана оценка высказываниям владельца "Спартака" Леонида Федуна. После матча первого тура против "Сочи", который из-за необоснованно назначенного пенальти в ворота "красно-белых" в самой концовке встречи завершился вничью - 2:2, Федун заявил о возможном снятии команды с чемпионата России.

Как сообщил ТАСС глава комитета Семен Андреев, в результате владелец "Спартака" оштрафован на 200 тысяч рублей.

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За аналогичное высказывание председателя попечительского совета "Уфы" Ростислава Мурзагулова после матча четвертого тура, в котором его команда играла с "Ростовом", оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран оштрафован на 100 тысяч рублей за слова о том, что он был уволен из клуба по решению генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова.

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