РФС оштрафовал Федуна за резкие высказывания о судействе

Как сообщил ТАСС глава комитета Семен Андреев, в результате владелец "Спартака" оштрафован на 200 тысяч рублей.

За аналогичное высказывание председателя попечительского совета "Уфы" Ростислава Мурзагулова после матча четвертого тура, в котором его команда играла с "Ростовом", оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран оштрафован на 100 тысяч рублей за слова о том, что он был уволен из клуба по решению генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова.