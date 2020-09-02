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02.09.2020 16:14
Рубрика: Легковые авто

Самый доступный Rolls-Royce сменил поколение: у нового Ghost появился 4х4

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Rolls-Royce. Фото: Пресс-служба Rolls-Royce.
Фото: Пресс-служба Rolls-Royce.

Компания Rolls-Royce представила второе поколение своей самой массовой модели - Ghost.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Роскошный седан отрёкся от платформы BMW, обзавёлся системой полного привода и значительно прибавил в цене.

В основе нового Ghost лежит алюминиевая архитектура, унифицированная с флагманским Phantom. При этом британская марка решила не увеличивать размер колёсной базы и оставить этот параметр без изменений: между осями у новинки насчитывается 3295 мм. Задний свес увеличился, что сказалось на длине модели - она составляет 5546 мм (+89 мм). Ширина автомобиля - 1978 мм (+30 мм).

Вместе с Rolls-Royce Ghost со стандартной колёсной базой была представлена лонг-версия Extended, но подробности о ней ещё не обнародованы.

Фото: Пресс-служба Rolls-Royce.

Вес Ghost нового поколения составляет 2490 кг, из которых центнер приходится на звуко- и вибропоглощающие материалы. К слову, не только благодаря им седан получился очень комфортным по уровню шумов: детали и узлы имеют согласованную резонансную частоту, а каналы воздуховодов системы вентиляции были отполированы до гладкости.

Силовой агрегат: связка V12 объёмом 6.75 литра и 8-ступенчатого "автомата". Отдача мотора составляет 571 л.с., пиковый крутящий момент равен 850 Нм. Автоматическая трансмиссия связана с навигационной системой, что позволяет заранее определить, какая передача будет оптимальна на следующем участке дороги.

Фото: Пресс-служба Rolls-Royce.

Впрочем, теперь Rolls-Royce Ghost может поупражняться на бездорожье: седан оснастили системой полного привода, как у внедорожника Cullinan. К тому же у Ghost активная пневматическая подвеска с дополнительными демпферами и полноуправляемое шасси.

Цена на новый Rolls-Royce Ghost начинается от 250 000 фунтов стерлингов (примерно 24.7 миллиона рублей) - новое поколение оказалось дороже предшественника на 60 тысяч.

Фото: Пресс-служба Rolls-Royce.
#Rolls-Royce