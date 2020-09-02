Валерий Гаркалин рассказал о работе с Борисом Клюевым

Народный артист Российской Федерации Валерий Гаркалин отреагировал на смерть своего коллеги Бориса Клюева, скончавшегося вчера после борьбы с раком легких.

Как Валерий Борисович отметил в беседе с каналом "Звезда", Клюев был "полон сил, энергии и любви к профессии".

"Он один из тех актеров, которые по-настоящему были влюблены в то дело, которым занимаются", - подчеркнул Гаркалин. По его мнению, "сейчас так бывает редко, в основном все используют профессию". Тогда как Клюев "ею жил, работал и трудился как подлинный артист". При этом обладая тем уникальным внутренним содержанием, которое характерно только для актеров Малого театра.

Также Гаркалин с теплотой вспомнил, что ему посчастливилось работать с Клюевым на одной площадке, "где сцены были все смешные". И тогда коллега открылся для него с совершенно другой стороны.

"Он так поразительно выполнял задания режиссера - смешно и интересно. Серьезный артист, но с такой эксцентрической природой", - рассказал Гаркалин. Подытоживая: "Меня поразила такая основательность артиста Малого театра и клоунада по своей природе".

Прощание с Борисом Владимировичем Клюевым состоится в его родном театре. Дата траурной церемонии будет объявлена позднее.