Защита Сафронова попросила передать его дело в Мосгорсуд

По мнению адвоката Ивана Павлова, дела, связанные с государственной тайной, должны рассматриваться в суде субъекта, в данном случае в Мосгорсуде. Он пояснил, что следователь не предоставляет секретных документов в суде из-за того, что районный суд не имеет допуска к гостайне. Таким образом, как считает адвокат, Иван Сафронов лишается права на защиту.

Бывший журналист "Коммерсанта" был задержан 7 июля по обвинению в госизмене. По данным ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году и выполнил ее задание, передав информацию, содержащую гостайну в 2017 году. Сам Иван Сафронов вины не признает.