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02.09.2020 11:00
Рубрика: Происшествия

Защита Сафронова попросила передать его дело в Мосгорсуд

Текст: Иван Егоров
Лефортовский районный суд Москвы начал рассматривать ходатайство следствия о продлении ареста советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о госизмене. В свою очередь защита Сафронова заявила ходатайство об изменении подсудности.

По мнению адвоката Ивана Павлова, дела, связанные с государственной тайной, должны рассматриваться в суде субъекта, в данном случае в Мосгорсуде. Он пояснил, что следователь не предоставляет секретных документов в суде из-за того, что районный суд не имеет допуска к гостайне. Таким образом, как считает адвокат, Иван Сафронов лишается права на защиту.

Бывший журналист "Коммерсанта" был задержан 7 июля по обвинению в госизмене. По данным ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году и выполнил ее задание, передав информацию, содержащую гостайну в 2017 году. Сам Иван Сафронов вины не признает.

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