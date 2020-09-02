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02.09.2020 17:30
Рубрика: Российский автопром

Zetta рассказала о том, как разрабатывался российский электрокар

Текст: Валерий Карташов

В Сети опубликовали официальное 11-минутное видео о первом российском электромобиле Zetta.

В самом начале ролика сообщается, что компания Zetta расшифровывается как Zerro Emission Terra Transport Asset - "транспортный актив с нулевым выбросом".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В видео демонстрируют все этапы создания электромобиля Zetta. Производитель показывает ранние эскизы, компьютерное моделирование и финальные рендеры модели City Modul 1.

Помимо этого, имеются кадры изготовления каркаса и кузовных панелей электромобиля на собственном заводе Zetta в Тольятти, а также стендовые и ходовые испытания.

Компактный электромобиль, построенный на универсальной транспортной платформе, обладает каркасно-панельной конструкцией кузова. Внутри City Modul 1 получил переднюю панель с тачскрином и беспроводной зарядкой для смартфона. Базовая переднеприводная модель оснащается электромотором и литий-ионной батареей с запасом хода 180 км. Предварительная стоимость электромобиля - от 550 000 рублей.

Ранее сообщалось о том, что запуск серийного производства Zetta City Modul 1 переносится на неопределённый срок из-за отказа в кредите.