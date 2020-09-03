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03.09.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Chery показала салон флагманского Tiggo 8 второго поколения

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Chery. Фото: Пресс-служба Chery.
Фото: Пресс-служба Chery.

Компания Chery вслед за фотографиями экстерьера поделилась снимками интерьера второго поколения флагманского кроссовера Tiggo 8, который получил к названию приставку Plus.

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Передняя панель заметно разгружена благодаря отказу от "приборки", установленной в кожух с "колодцами": теперь это просто экран с диагональю 12.3 дюйма, который объединён с тачскрином мультимедийной системы аналогичного размера.

От физических "крутилок", которые на первом поколении Tiggo 8 расположены по бокам сенсорного дисплея управления климатом, отказались: теперь регулировка осуществляется только касаниями к 8-дюймовой панели.

В компании похвастались "авиационным" подголовником, который позволит снизить напряжение с мышц шеи в процессе длительных поездок, большим количеством кожи Nappa в отделке.

Также в Chery сообщили, что подушки кресел и заднего дивана получили набивку из поролона вторичного вспенивания, который обладает повышенной эластичностью и длительным сроком службы.

В качестве поставщика аудиосистемы была выбрана компания Sony: в Tiggo 8 Plus будет установлена "музыка" с объёмным звучанием с восемью динамиками.

Ранее "РГ" публиковала фото внешности нового Chery Tiggo 8 Plus.

В России актуальную генерацию кроссовера можно купить от 1 599 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Chery.
Фото: Пресс-служба Chery.
#Chery