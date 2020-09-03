Актриса Александра Бортич родила первенца

Популярная российская актриса Александра Бортич, длительное время никак не подтверждавшая свою первую беременность и не реагировавшая на слухи по этому проводу, наконец-то порадовала поклонников.

Звезда "Холопа", памятная "трусами из будущего", опубликовала в своем Instagram общее фото.

"Слишком много любви. Знакомьтесь - наш Сашуля", - подписала снимок актриса. Немедленно стяжав более ста тысяч отметок "нравится" и множество теплых поздравлений (присоединяемся!).

Отец младенца - бизнесмен, основатель школы ораторского искусства "Король говорит" Евгений Савельев, с которым Саша начала встречаться два года назад.

До этого Бортич была замужем за рэпером Меззой (Вячеславым Воронцовым), с которым развелась, выступив инициатором расставания, в 2018-м.

Напомним: в настоящее время зритель может наблюдать Сашу в остросюжетном сериале "Игра на выживание", имеющем все признаки русского таёжного Lost'a.