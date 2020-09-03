Обновленный Lada Largus слегка обнажил салон

Сайт Лада.онлайн распространил очередные снимки Lada Largus Facelift. Частично закамуфлированный прототип, окрашенный в красную эмаль (впервые замечен в таком цвете), тестируют с полной нагрузкой в салоне по дорогам общего пользования.

На фотографии можно разглядеть некоторые детали интерьера обновлённой модели - фирменное рулевое колесо бренда Lada и панель от кроссовера Renault Duster.

Снаружи Lada Largus FL примерил Х-образное оперение с головной оптикой от Renault Logan 2, оригинальный передний бампер, новую решётку радиатора, а также капот и крылья иной формы. Автомобиль оснащается боковыми зеркалами от Lada Vesta, пластиковым жабо со встроенными форсунками омывателя, современной штатной антенной на крыше.

По технической части Lada Largus не изменился. Модель предлагается с 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 87 л. с. или 106 л. с. Двигатели работают в паре с пятиступенчатой механической КП.

В продаже рестайлинговый Lada Largus должен появиться до конца 2020 года.

Ранее прототипы обновлённого Lada Largus были обнаружены во время испытаний в Тольятти и Кисловодске.