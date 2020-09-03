Kia предложила россиянам Soul, Cerato и Sportage в версии Edition Plus

В России стартовали продажи трёх моделей Kia в ограниченной версии Edition Plus. Одна из особенностей нового исполнения - наличие мультимедийной системы с 8-дюймовым сенсорным экраном с сервисами "Яндекс" и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

"Edition plus - продолжение традиции Kia предлагать автомобили специальных серий, оснащённых расширенным пакетом опций по выгодной для клиента цене", - заявили в представительстве марки.

За основу кроссовера Kia Soul Edition Plus были взяты комплектации Comfort и Luxe с моторами 1.6 и 2.0 литра с автоматической коробкой передач. В списке оснащения Comfort Edition Plus появились системы бесключевого доступа в салон и запуска мотора с кнопки, обогрев рулевого колеса, светодиодные ДХО, эксклюзивные вставки в дверные карты, прострочка элементов салона.

"Люксовая" версия имеет дополнительно рейлинги, накладки на пороги, бампер и колёсные арки, диски заменены на новый комплект 18-дюймового "литья" с особенным дизайном. Цена - от 1 244 900 и 1 434 900 рублей соответственно.

Основой Kia Sportage в спецверсии стала комплектация Comfort, доступная с 2-литровым двигателем в паре с "автоматом" на переднем или полном приводе и двигателем объёмом 2.4, АКП и 4х4. Кроссовер дооснастили светодиодными фарами, датчиком света и камерой заднего вида с динамическими линиями разметки. Прайс на Kia Sportage Edition Plus стартует от 1 745 900 рублей.

Kia Cerato Edition Plus отличается от обычной версии модели в комплектации Luxe LED-оптикой и легкосплавными колёсными дисками на 17 дюймов. Доступные силовые агрегаты: 1.6 АТ и 2.0 АТ. Стоимость седана в лимитированном исполнении - от 1 309 900 рублей.

Ранее компания Kia дала старт российским продажам K5 - под таким именем теперь продаётся модель, ранее известная как Optima.