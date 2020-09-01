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01.09.2020 13:06
Рубрика: Легковые авто

Kia начала продажи нового конкурента Camry в России

Текст: Андрей Полухин
Продажи нового седана бизнес-класса Kia К5 стартовали в России 1 сентября. Автомобили уже доступны у дилеров в десяти комплектациях по цене от 1 489 900 до 2 199 900 рублей.

В России K5 оснащается двумя бензиновыми атмосферными двигателями 2.0 MPI и 2.5 GDI, развивающими мощность 150 и 194 л.с. соответственно. Они сочетаются с 6- и 8-ступенчатыми "автоматами". Привод предусмотрен только передний. Сборка машины с середины июля организована на калининградском заводе "Автотор".

С "младшим" мотором седаны доступны в версиях Classic, Comfort, Luxe, Prestige и Style, с топовым - в Luxe, Prestige, Style, GT Line и наиболее оснащенной GT Line+.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Ранее "РГ" подробно рассказала о комплектациях K5. Уже в "базе" у седана будут доступны светодиодные фары и дневные ходовые огни, датчик света, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности. В список функций, обеспечивающих помощь водителю, вошли системы курсовой устойчивости (ESC) и давления в шинах (TPMS), фирменная интегрированная система активного управления шасси (VSM), ассистент старта на подъеме (НАС), система предупреждения об экстренном торможении (ESS) и круиз-контроль. Есть аудиосистема с 6 динамиками и возможностью подключения мобильного телефона в режиме Hands free. Все стеклоподъемники оснащаются электроприводом. Кроме того, все К5 получат систему выбора режимов движения Drive Mode Select.

В "зимний" пакет вошли подогревы передних сидений и форсунок стеклоомывателя, обогреваемые боковые зеркала с электроприводом регулировки. За климат в салоне отвечает кондиционер. Во всех версиях машина снабжена полноразмерной запаской на легкосплавном диске.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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В топовой комплектации у машины появятся, в частности, вентиляция передних сидений и система безопасного выхода, интеллектуальный круиз-контроль с функцией возобновления движения, системы предотвращения фронтального столкновения и выезда из полосы движения, контроля внимания водителя, ассистенты движения в полосе и управления дальним светом. В салоне будет цветной проекционный дисплей.

Напомним, K5 заменит на глобальном и российском рынке популярный седан Optima. При этом новинка получилась современнее, технологичнее и немногим дороже предшественника. Корреспондент "РГ" уже протестировал эту модель и признал, что она вполне готова к борьбе за место на рынке с лидером сегмента - Toyota Camry.

#Kia