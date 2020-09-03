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03.09.2020 09:26
Рубрика: Российский автопром

Муж Ким Кардашьян подарил другу вездеход "Шерп"

Текст: Константин Руссов

Канье Уэст подарил своему другу на день рождения, рэперу Таухиду Эппсу (2 Chainz), необычный автомобиль - вездеход "Шерп". Он был припаркован на лужайке перед домом артиста.

Фото: Виталий Архиреев
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2 Chainz опубликовал фото подарка в своём Instagram. Подаренный рэперу "Шерп" имеет чёрный матовый окрас, а на кузове прикреплена табличка с цитатой из Библии: "Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои".

"Шерп" - российский снегоболотоход с клиренсом 600 мм. Машина оснащается дизельным мотором Kubota V1505-t /E3B мощностью 44.3 л.с. и 5-ступенчатой МКП. Максимальная скорость вездехода на высшей передаче - 45 км/ч.

У "Шерпа" немало поклонников за рубежом, и у самого Канье Уэста есть пара экземпляров.