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03.09.2020 11:02
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Peugeot 5008. Дизайн в стиле "клыков льва"

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Peugeot. Фото: Пресс-служба Peugeot.
Фото: Пресс-служба Peugeot.

Компания Peugeot представила обновленный кроссовер 5008.

Peugeot 5008 получил обновлённый дизайн экстерьера. Передняя часть кузова автомобиля обладает безрамочной решёткой радиатора и фарами в стиле "клыков льва".

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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На смену традиционным противотуманным фарам пришёл режим "Foggy Mode", в котором включается ближний свет с пониженной яркостью при активации задних ПТФ. Сзади появились трёхмерные полностью светодиодные фонари в виде "когтей льва" с динамическими указателями поворота.

Для кроссовера предусмотрен опциональный пакет стайлинга Black Pack, который доступен для топовых версий GT и GT Pack.

Салон Peugeot 5008 вмещает до семи человек и выполнен в фирменном стиле марки с организацией водительского места i-Cockpit. Интерьер может похвастать 12,3-дюймовым цифровым щитком приборов и 10-дюймовой мультимедийной системой.

Фото: Пресс-служба Peugeot.

В стандартное оснащение автомобиля входит система ночного видения, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go, ассистент контроля полосы, системы экстренного торможения и распознавания дорожных знаков. Доступен селектор режимов движения - Normal, Sport и Eco.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Обновленный Peugeot 5008 предлагается с бензиновыми двигателями объёмом 1,2 литра, с 1,6-литровым "атмосферником", а также с дизельными моторами рабочим объёмом 1,5 литра и 2,0-литра.

Продажи кроссовера в Европе начнутся в конце 2020 года. Автомобиль производится во Франции. В России Peugeot 5008 прошлого поколения стоит от 2 229 000 до 2 629 000 рублей.

Ранее компания Peugeot представила третье поколение компактного кроссовера 3008.

Фото: Пресс-служба Peugeot.
Фото: Пресс-служба Peugeot.
#Peugeot