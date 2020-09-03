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03.09.2020 07:17
Рубрика: Экономика

В Москве к 2023 году создадут сеть из 600 зарядных станций для электромобилей

На зарядку становись
Текст: Ирина Огилько
Департамент транспорта столицы опубликовал большой проект "Энергия Москвы". Согласно ему, через три года количество зарядных станций для электротранспорта увеличится в пять раз и достигнет 600. Не получится ли больше зарядок, чем электромобилей, прокомментировали "РГ" специалисты.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как рассказали в дептрансе столицы, город переходит на электротранспорт, и основная причина - улучшение экологической ситуации. Ведь до 90% выбросов в атмосферу в столицы связано не с заводами, а с автомобилями. И если с пассажирами общественного транспорта все понятно - какую технику город закупит, на той и поедут, то, чтобы пересадить заядлых автомобилистов на электромобили, нужно приложить, на первый взгляд, нечеловеческие усилия. По данным аналитического агентства "Автостат", Москва занимает пока третье место в России по числу электромобилей. В городе их зарегистрировано всего 675, к слову, у лидера - Приморского края - 1,2 тысячи штук.

Фото: Андрей Губин/РГ
Россияне рассказали, почему не покупают электромобили

Как прокомментировал "РГ" ведущий специалист аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов, наиболее популярная марка - это Nissan, из-за своей относительной дешевизны: купить такой автокар можно за 2-2,5 миллиона рублей. На втором месте Tesla, аккумулятор которой самый пока энергоемкий в мире.

"Есть две глобальные причины, почему спрос на электрокары не так популярен в российских городах, чем в той же Норвегии, где 65% продаваемых машин работает на электродвигателях, - рассказывает Тимерханов. - Первая - это суровый климат: аккумуляторы не любят холодов, теряя до 30% энергии при минусовой температуре. А вторая причина - дороговизна электромобилей. Чтобы заинтересовать массы, нужно создавать преференции: бесплатные парковки, снижать стоимость заправки, вводить льготы на покупку электромобиля, развивать инфраструктуру".

Москва начала с последнего, активно взявшись за прокладку мощных кабелей и установку новых зарядных станций в рамках благоустройства территорий. В результате сейчас в столице действуют 100 электрозарядок, правда, все они в пределах ТТК. Но концу года их число должно увеличиться вдвое, охватив спальные районы. К 2023 году, по планам дептранса, в столице будет 600 зарядок.

Внешне они немного отличаются друг от друга, но почти все напоминают небольшую бензоколонку: те же шланги с пистолетом. А вместо табло с "бегущими" литрами, монитор для оплаты зарядки. Как сообщили "РГ" в пресс-службе дептранса столицы, открывают зарядки при торговых и бизнес центрах, ВУЗах, возле жилых домов и в других местах. При расширении сети зарядок, ставить их будут просто на дорогах, но в удобных для этого местах, чтобы не мешать транспортным потокам. Устанавливать их будут справа на обочине, по ходу движения из центра. Воспользоваться ими будет удобно не только владельцам электромобилей, но и клиентам электрокаршеринга и электротакси.

Фото: Пресс-служба Nio.
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Эту инициативу поддерживает директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли "Транспортной Ассоциации Московской Агломерации" (Ассоциации "ТАМА") Норайр Блудян, давший самый оптимистичный прогноз: "Если планы московских властей реализуются, то можно ждать через 2-3 года увеличения количества электромобилей до 3,5- 4,5 тысячи штук, не считая городского общественного транспорта".

Доцент кафедры "Электротехника и электрооборудование" МАДИ Сергей Феофанов считает, что столичные власти, пойдя на опережение и создавая инфраструктуру заранее, подготавливают благодатную почву для популяризации электротранспорта. Но, кратное увеличение численности электрокаров стоит ждать после снижения их стоимости. "Электромобили в процессе эксплуатации окупаются на 65-70% быстрее за счет меньшей стоимости электроэнергии, особенно в ночные часы, - рассказывает "РГ" Сергей Феофанов. - Ниже у них и стоимость технического обслуживания за счет экономии на моторном масле, фильтрах, свечах зажигания и прочих расходных материалах, и сервисных процедурах, характерных для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Они помогут сгладить негативный провал в суточном городском графике энергопотребления. Но основной недостаток электромобилей - их цена, в которой львиную долю занимает стоимость аккумулятора". По его словам, многие компании, среди них и российские фирмы в Сколково, разрабатывают более дешевые и энергоемкие аккумуляторы. И в ближайшие 4-5 лет стоимость электромобилей может стать сопоставимой со стоимостью обычной машины, тогда и вырастет спрос на них.

Но потеснить с улиц автомобили электротранспорт сможет не ранее чем через 8-10 лет. Такой прогноз доцент сделал не случайно: в лабораторных условиях получен первый образец на основе лития-воздуха, который может иметь удельную энергоемкость близкую с бензином. А значит, размер батареи будет не больше стандартного топливного бака. "В любом случае, переход на электротранспорт неизбежен, и это будет хорошо в первую очередь для экологии и здоровья. Ведь дизельные и бензиновые двигатели выбрасывают в атмосферу токсичные отработавшие газы и твердые частицы (особенно после 150 тысяч пробега), которые провоцируют развитие сердечных онкозаболеваний", - говорит Феофанов.

Напомним, что пока в столице курсирует всего 450 электробусов, а к 2024 году их парк вырастет до 2,6 тысячи единиц. Ход у них плавный и тихий, а выбросов в атмосферу - 0. И морозы им не страшны: их габаритные, но мощные аккумуляторы легко работают в зимний период.

Кстати

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