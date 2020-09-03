Автомойка заплатит 900 тысяч рублей за разбитый Toyota Land Cruiser

В Оренбурге областной суд оставил без удовлетворения доводы апелляционной жалобы владельца автомойки, чей сотрудник решил воспользоваться автомобилем клиента и попал в ДТП.

Инцидент произошел еще в июне 2019 года. Хозяин Toyota Land Cruiser 200 заехал на автомойку и оставил там свой автомобиль на несколько дней: его должны были не только помыть, но и произвести химчистку салона. Когда он вернулся за машиной, его ждал неприятный сюрприз - передняя часть внедорожника была разбита.

Оказалось, что Toyota под управлением одного из автомойщиков стала участником дорожно-транспортного происшествия. Молодой человек, воспользовавшись своим служебным положением, самовольно выехал с территории автомойки, после чего, не справившись с управлением, въехал в два дерева. В результате столкновения машине был причинен серьезный ущерб.

В отношении угонщика возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным, было назначено наказание в виде ограничения свободы.

Однако долгое время оставался неразрешенным вопрос - кто же будет восстанавливать разбитый внедорожник. В итоге ответственность за ущерб была возложена на индивидуального предпринимателя, который, приняв от оренбуржца транспортное средство во временное владение, после оказания оплаченных услуг должен был вернуть его заказчику в том же техническом состоянии.

Теперь владельцу автомойки предстоит выплатить оренбуржцу в качестве компенсации материального ущерба и морального вреда более 900 000 рублей.

Напомним, Toyota Land Cruiser 200 можно купить в России от 5 069 000 рублей. Не так давно внедорожник обзавелся обновленной спецверсией Executive Lounge. В то же время стоимость самой топовой комплектации модели не изменилась и стартует с отметки 6 119 000 рублей.