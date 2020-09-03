Renault опубликовала первые изображения новых Logan и Sandero

Renault готовится к замене бюджетного семейства Logan / Sandero машинами следующего поколения. Компания распространила первые промо-фото новых седана Logan, хэтчбека Sandero и кросс-хэтчбека Sandero Stepway.

К сожалению, на затемненных изображениях видно только общие очертания автомобилей - и совсем не видно дизайнерских решений. Однако публикация таких фото - признак того, что презентация новинок пройдет в ближайшие недели.

Французский концерн пока заявляет лишь о новом поколении европейской ветви бюджетников - они традиционно продаются под принадлежащей Renault румынской маркой Dacia.

Технической информации о Logan / Sandero нового поколения пока немного. Известно, что машины созданы с чистого листа на новой модульной платформе CMF-B. Logan / Sandero уходящего образца опираются на базу B0, которая основными решениями восходит ко второму поколению Renault Clio образца 1998 года, то есть морально это давно устаревшая конструкция.

Sandero Stepway. Фото: Пресс-служба Renault.

Ранее попадавшие в СМИ фото закамуфлированных рабочих прототипов новых Logan / Sandero свидетельствовали о том, что автомобили получат более "дорогой" по сравнению с нынешними моделями экстерьер - с динамичной подоконной линией, более наклоненным лобовым стеклом и покатым носом.

Впервые в своей истории Logan/Sandero получат объемную панель капота (с заходом на крылья) и наружные дверные ручки "под естественный хват" (на нынешних моделях используются подъемные ручки, подобные тем, что были у ВАЗ-2110 или АЗЛК-2141). То есть дизайн станет менее аскетичным и более привлекательным для потребителей. Ожидаются также светодиодные лампы ближнего света в стандартных версиях.

В базе Logan / Sandero в евроспецификации будет оснащаться 1,0-литровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 65 л.с., ожидаются также его турбоверсии мощностью до 100 л.с. Дорогие модификации оснастят 1,3-литровый бензиновым турбо, который на автомобилях Renault сочетается только с автоматическими коробками передач. Также будет доступен 1,5-литровый турбодизель мощностью 85 и 115 л.с.