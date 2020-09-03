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03.09.2020 15:35
Рубрика: Легковые авто

Renault опубликовала первые изображения новых Logan и Sandero

Текст: Михаил Азнавуров
Logan. Фото: Пресс-служба Renault. Logan. Фото: Пресс-служба Renault.
Logan. Фото: Пресс-служба Renault.

Renault готовится к замене бюджетного семейства Logan / Sandero машинами следующего поколения. Компания распространила первые промо-фото новых седана Logan, хэтчбека Sandero и кросс-хэтчбека Sandero Stepway.

Фото: www.vk.com/lada.online
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К сожалению, на затемненных изображениях видно только общие очертания автомобилей - и совсем не видно дизайнерских решений. Однако публикация таких фото - признак того, что презентация новинок пройдет в ближайшие недели.

Французский концерн пока заявляет лишь о новом поколении европейской ветви бюджетников - они традиционно продаются под принадлежащей Renault румынской маркой Dacia.

Технической информации о Logan / Sandero нового поколения пока немного. Известно, что машины созданы с чистого листа на новой модульной платформе CMF-B. Logan / Sandero уходящего образца опираются на базу B0, которая основными решениями восходит ко второму поколению Renault Clio образца 1998 года, то есть морально это давно устаревшая конструкция.

Sandero Stepway. Фото: Пресс-служба Renault.

Ранее попадавшие в СМИ фото закамуфлированных рабочих прототипов новых Logan / Sandero свидетельствовали о том, что автомобили получат более "дорогой" по сравнению с нынешними моделями экстерьер - с динамичной подоконной линией, более наклоненным лобовым стеклом и покатым носом.

Фото: скриншот с youtube.com
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Впервые в своей истории Logan/Sandero получат объемную панель капота (с заходом на крылья) и наружные дверные ручки "под естественный хват" (на нынешних моделях используются подъемные ручки, подобные тем, что были у ВАЗ-2110 или АЗЛК-2141). То есть дизайн станет менее аскетичным и более привлекательным для потребителей. Ожидаются также светодиодные лампы ближнего света в стандартных версиях.

В базе Logan / Sandero в евроспецификации будет оснащаться 1,0-литровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 65 л.с., ожидаются также его турбоверсии мощностью до 100 л.с. Дорогие модификации оснастят 1,3-литровый бензиновым турбо, который на автомобилях Renault сочетается только с автоматическими коробками передач. Также будет доступен 1,5-литровый турбодизель мощностью 85 и 115 л.с.

Sandero. Фото: Пресс-служба Renault.
#Renault