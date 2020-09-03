Си Цзиньпин поздравил Владимира Путна с 75-летием окончания Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю 75-летней годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом в четверг сообщило агентство Синьхуа.

"Я готов совместно с вами продолжить прилагать усилия ради того, чтобы последующие поколения могли жить на планете, где царят всеобщие мир, безопасность и процветание", - говорится в послании. Отмечается, что Пекин намерен углублять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства с Москвой, защищать итоги Второй мировой войны и справедливый международный порядок, пишет ТАСС.

Ранее, первого сентября в Пекине и Москве прошел симпозиум, посвященный 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне. Мероприятия состоялось в формате видеосвязи. Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что народы России и Китая понесли самые большие потери во Второй мировой войне, что заслуживает вечного уважения и почитания всех миролюбивых людей нашей планеты. Он подчеркнул, что Россия и Китай выступают категорически против любых попыток искажения и отрицания исторических фактов Второй мировой войны.

Напомним, в апреле этого года Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. Отметим, что эта дата - 3 сентября - была утверждена в 1945 году властями СССР, она была и остается значимой для ветеранов войны. В КНР третьего сентября отмечают День победы над милитаристской Японией.