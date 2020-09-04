Что в кино: Нолан, юные мутанты, сказки, чудеса и польский ромком

В широкий прокат ворвался "Довод" Кристофера Нолана и сразу занял почти весь предоставленный объем. Альтернативы, конечно, присутствуют, но вы же их всё равно проигнорируете.

"Довод"

Фото: kinopoisk.ru

Шпионский боевик Нолана с темпоральными фокусами. Из-за которых многим непонятно, но на самом деле чего ж непонятного: безымянный суперагент спасает мир и высокую блондинку от русского олигарха. Первый настоящий блокбастер посткарантинного периода, уже поэтому обречённый на успех. Фанаты Нолана, как обычно, в восторге. Прочие могут любоваться затейливыми спецэффектами, погонями задом наперёд, схлопывающимися взрывами, Юрием Колокольниковым, упомянутой высокой блондинкой (Элизабет Дебики), Робертом Паттинсоном - кому что мило. (Рецензия)

"Новые мутанты"

Фото: kinopoisk.ru

Многострадальный проект из почившей вселенной Людей Икс, который долго не хотели показывать, но вот теперь под шумок, пока все смотрят "Довод", выпустили. Замысел был недурной: сделать кино про подростков в стиле Джона Хьюза, но чтобы это был ещё и хоррор. Ни того, ни другого не получилось. Зато есть Аня Тейлор-Джой в роли Ульяны Распутиной, с фиолетовым маленьким птеродактилем и световым мечом, а также гигантский медведь. Плюс Мэйси Уильямс целуется с другой девушкой. Стало быть, всё-таки есть на что глаз положить. (Рецензия)

"Притворись моим женихом"

Фото: kinopoisk.ru

Российским прокатчикам не позавидуешь: кинотеатры открылись, а показывать особо нечего. Поэтому до больших экранов России то и дело добираются картины из самых неожиданных мест. Из Польши, например. На той неделе нам показывали непритязательный польский "Форсаж", теперь вот дошло до польского ромкома. Не первой причём свежести - он вышел ещё в 2018-м. Девушка Карина застукала своего молодого человека и по совместительству коллегу с какой-то девицей, а потом попросила случайного знакомого с лицом польского Брэдли Купера сделать перед её родителями вид, что они встречаются, потому что она ещё до катастрофы расхвалила своего избранника и теперь не хочет никого расстраивать. Ну а дальше всё довольно предсказуемо. Не шибко смешная и насквозь шаблонная комедия, которая может привлечь разве что ценителей жанра и любителей экзотики.

"Явление"

Фото: kinopoisk.ru

В 1917 году в португальском городке Фатима троим детям ежемесячно являлась Дева Мария, а потом случилось некое дополнительное чудо, теперь известное как "пляска Солнца". Так, во всяком случае, утверждает католическая церковь. Португальский фильм Fatima - попытка отразить эту историю на экране. Дети общаются с пресвятой Девой, она пророчествует. Сначала избранным никто не верит, но вскоре к ним прислушиваются сотни людей, обретших таким образом надежду в тяжёлые военные годы. Зловещим фоном значится антиклерикализм республиканских властей. Глубоко верующим христианам лента, вероятно, понравится. Остальные быстро устанут от пафосного религиозного дидактизма.

"Сказки Серого Волка"

Фото: kinopoisk.ru

Они же "Хулиганские сказки". Милая анимационная адаптация ироничной интерпретации классических сказок ("Красная Шапочка", "Золушка", "Три поросёнка", "Джек и бобовое зёрнышко", "Белоснежка") за авторством английского писателя Роальда Даля. Мультику уже четыре года, но потратить на него час (да, он состоит всего из двух получасовых частей) в кинотеатре - в принципе, не самое бестолковое времяпрепровождение. Правда, детей брать с собой мы, пожалуй, рекомендовать не будем.