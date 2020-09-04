Что в кино: Нолан, юные мутанты, сказки, чудеса и польский ромком

"Довод"
Шпионский боевик Нолана с темпоральными фокусами. Из-за которых многим непонятно, но на самом деле чего ж непонятного: безымянный суперагент спасает мир и высокую блондинку от русского олигарха. Первый настоящий блокбастер посткарантинного периода, уже поэтому обречённый на успех. Фанаты Нолана, как обычно, в восторге. Прочие могут любоваться затейливыми спецэффектами, погонями задом наперёд, схлопывающимися взрывами, Юрием Колокольниковым, упомянутой высокой блондинкой (Элизабет Дебики), Робертом Паттинсоном - кому что мило. (Рецензия)
"Новые мутанты"
Многострадальный проект из почившей вселенной Людей Икс, который долго не хотели показывать, но вот теперь под шумок, пока все смотрят "Довод", выпустили. Замысел был недурной: сделать кино про подростков в стиле Джона Хьюза, но чтобы это был ещё и хоррор. Ни того, ни другого не получилось. Зато есть Аня Тейлор-Джой в роли Ульяны Распутиной, с фиолетовым маленьким птеродактилем и световым мечом, а также гигантский медведь. Плюс Мэйси Уильямс целуется с другой девушкой. Стало быть, всё-таки есть на что глаз положить. (Рецензия)
"Притворись моим женихом"
Российским прокатчикам не позавидуешь: кинотеатры открылись, а показывать особо нечего. Поэтому до больших экранов России то и дело добираются картины из самых неожиданных мест. Из Польши, например. На той неделе нам показывали непритязательный польский "Форсаж", теперь вот дошло до польского ромкома. Не первой причём свежести - он вышел ещё в 2018-м. Девушка Карина застукала своего молодого человека и по совместительству коллегу с какой-то девицей, а потом попросила случайного знакомого с лицом польского Брэдли Купера сделать перед её родителями вид, что они встречаются, потому что она ещё до катастрофы расхвалила своего избранника и теперь не хочет никого расстраивать. Ну а дальше всё довольно предсказуемо. Не шибко смешная и насквозь шаблонная комедия, которая может привлечь разве что ценителей жанра и любителей экзотики.
"Явление"
В 1917 году в португальском городке Фатима троим детям ежемесячно являлась Дева Мария, а потом случилось некое дополнительное чудо, теперь известное как "пляска Солнца". Так, во всяком случае, утверждает католическая церковь. Португальский фильм Fatima - попытка отразить эту историю на экране. Дети общаются с пресвятой Девой, она пророчествует. Сначала избранным никто не верит, но вскоре к ним прислушиваются сотни людей, обретших таким образом надежду в тяжёлые военные годы. Зловещим фоном значится антиклерикализм республиканских властей. Глубоко верующим христианам лента, вероятно, понравится. Остальные быстро устанут от пафосного религиозного дидактизма.
"Сказки Серого Волка"
Они же "Хулиганские сказки". Милая анимационная адаптация ироничной интерпретации классических сказок ("Красная Шапочка", "Золушка", "Три поросёнка", "Джек и бобовое зёрнышко", "Белоснежка") за авторством английского писателя Роальда Даля. Мультику уже четыре года, но потратить на него час (да, он состоит всего из двух получасовых частей) в кинотеатре - в принципе, не самое бестолковое времяпрепровождение. Правда, детей брать с собой мы, пожалуй, рекомендовать не будем.