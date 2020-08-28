Что в кино: космоболь, Киану Ривз и идиотизм, Мэйси Уильямс и старики

На самые громкие премьеры этой недели без слёз не взглянешь, однако если копнуть поглубже, то можно найти очень даже приличные варианты.

"Вратарь галактики"

Фото: kinopoisk.ru

Долгих шесть лет добиралась до нас красочная - уж в изобилии красок-то фильму не откажешь - фантастика Джаника Файзиева, и лучше б, ей-богу, вовсе не добралась. Потому что это очень плохо и очень стыдно. От и до. (Рецензия)

"Билл и Тед"

Фото: kinopoisk.ru

Первые две фантастические комедии про пару дебилов, путешествующих во времени, вышли на рубеже восьмидесятых и девяностых. И были ужасны. Киану Ривз, играющий одного из дебилов, тогда был молод и неопытен, так что к этому можно отнестись с пониманием. А вот к чему с пониманием отнестись нельзя, так это к тому, что вместо того, чтобы забыть Билла с Тедом как страшный сон, он зачем-то вернулся к франшизе, выглядящей как умственно отсталый брат серии "Назад в будущее". Результат предсказуем. (Рецензия)

"Сила стихии"

Фото: kinopoisk.ru

Странноватый боевик с Эмилем Хиршем и Мелом Гибсоном, причудливо сочетающий в себе элементы "Крепкого орешка", "Рейда" и чуть-чуть "Капкана". В совокупности поучается редкостная дичь с невразумительным сюжетом, в котором, например, находится место монстру-пожирателю копов (хозяин его взял в приюте). Абсолютный трэш категории "Ы", зато местами весело. Ну и Мел Гибсон в роли Джона Макклейна на минималках предсказуемо хорош.

"Магия зверя"

Фото: kinopoisk.ru

Французское кино формата "несколько историй, связанных меж собой самым неожиданным образом". Каждая история посвящена одному из персонажей и озаглавлена его именем. Начинается всё с пропажи женщины где-то во французской зимней глуши, затем ещё кое-кто пропадает, ниточка, виляя во все стороны, постепенно распутывается, и конец её обнаруживается аж в Кот-д"Ивуаре. А потом всё очень ловко закругляется. Если любите такое - да и как не любить - не пропустите.

"Не входи"

Фото: kinopoisk.ru

Шайка грабителей вламывается к старичкам, а те оказываются сущими дьяволами. То есть вроде то же самое, что "Не дыши", только по-британски и изрядно веселее. Старичков-маньяков играют прекрасные артисты старой школы Сильвестр МакКой и Рита Ташингэм, и они дают прямо-таки адского жару. Мэйси Уильямс в номинально главной роли старается не отставать, но куда там. Хотя тоже молодец. Настоящий подарок ценителям хорроров про харизматичных психопатов. (Рецензия)

"Тесла"

Фото: kinopoisk.ru

Взгляд на так называемую Войну токов со стороны Николы Теслы. То есть фактически дополнение к прошлогодней "Войне токов", где Тесла почти не упоминался. С точки зрения познавательности какую-то ценность фильм представляет - в нём довольно фактажа и закадрового бубнежа. А с художественной стороны всё печально: "Тесла" умудряется быть ещё скучнее "Войны токов". Притом что есть сцена, где Тесла и Эдисон друг дружку мороженым пачкают. И ещё где Тесла кавер на Tears for Fears исполняет. (Рецензия)

"Форсаж. Диабло"

Фото: kinopoisk.ru

Этот нехитрый польский боевик на самом деле называется просто Diablo, но то, что к нему у нас в прокате присобачили слово "Форсаж", вполне закономерно. Сюжет прост как капусняк и наивен до умильных слёз: молчаливый пацан, лучший в округе водила, остро нуждается в деньгах, чтобы вылечить маленькую сестрёнку. Поэтому он связывается с плохими парнями. И оказывается в центре их конфликта с ещё более плохими парнями. Ну а дальше вы представляете. Не ахти какие перестрелки и погони, снятые в основном в потёмках - чтобы прикрыть скромные спецэффекты, предательство, любовная линия с классической "Джульеттой" и мимимишный хэппи-энд. Короче, да, польский "Форсаж", что тут добавить?

"Комната"

Фото: kinopoisk.ru

Не прошло и пяти лет… То есть пять лет как раз и прошло, как до нашего проката добралась-таки "Комната" Леонарда Абрахамсона, к этому времени ставшая современной классикой. Основанная на реальных событиях душераздирающая история о мальчике, который первые несколько лет своей жизни провёл запертым в тесной комнатушке вместе со своей Ма маньяком-извращенцем. За "Комнату" Бри Ларсон получила "Оскар". А для юного Джейкоба Тремблея, теперь уже вполне состоявшейся звезды, эта роль стала настоящем прорывом. Если не смотрели - обязательно сходите. (Рецензия)

Да, ещё в прокат выходит российская мелодрама "Я украду тебя у всего мира", но мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое.