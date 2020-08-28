Что в кино: космоболь, Киану Ривз и идиотизм, Мэйси Уильямс и старики

"Вратарь галактики"
Долгих шесть лет добиралась до нас красочная - уж в изобилии красок-то фильму не откажешь - фантастика Джаника Файзиева, и лучше б, ей-богу, вовсе не добралась. Потому что это очень плохо и очень стыдно. От и до. (Рецензия)
"Билл и Тед"
Первые две фантастические комедии про пару дебилов, путешествующих во времени, вышли на рубеже восьмидесятых и девяностых. И были ужасны. Киану Ривз, играющий одного из дебилов, тогда был молод и неопытен, так что к этому можно отнестись с пониманием. А вот к чему с пониманием отнестись нельзя, так это к тому, что вместо того, чтобы забыть Билла с Тедом как страшный сон, он зачем-то вернулся к франшизе, выглядящей как умственно отсталый брат серии "Назад в будущее". Результат предсказуем. (Рецензия)
"Сила стихии"
Странноватый боевик с Эмилем Хиршем и Мелом Гибсоном, причудливо сочетающий в себе элементы "Крепкого орешка", "Рейда" и чуть-чуть "Капкана". В совокупности поучается редкостная дичь с невразумительным сюжетом, в котором, например, находится место монстру-пожирателю копов (хозяин его взял в приюте). Абсолютный трэш категории "Ы", зато местами весело. Ну и Мел Гибсон в роли Джона Макклейна на минималках предсказуемо хорош.
"Магия зверя"
Французское кино формата "несколько историй, связанных меж собой самым неожиданным образом". Каждая история посвящена одному из персонажей и озаглавлена его именем. Начинается всё с пропажи женщины где-то во французской зимней глуши, затем ещё кое-кто пропадает, ниточка, виляя во все стороны, постепенно распутывается, и конец её обнаруживается аж в Кот-д"Ивуаре. А потом всё очень ловко закругляется. Если любите такое - да и как не любить - не пропустите.
"Не входи"
Шайка грабителей вламывается к старичкам, а те оказываются сущими дьяволами. То есть вроде то же самое, что "Не дыши", только по-британски и изрядно веселее. Старичков-маньяков играют прекрасные артисты старой школы Сильвестр МакКой и Рита Ташингэм, и они дают прямо-таки адского жару. Мэйси Уильямс в номинально главной роли старается не отставать, но куда там. Хотя тоже молодец. Настоящий подарок ценителям хорроров про харизматичных психопатов. (Рецензия)
"Тесла"
Взгляд на так называемую Войну токов со стороны Николы Теслы. То есть фактически дополнение к прошлогодней "Войне токов", где Тесла почти не упоминался. С точки зрения познавательности какую-то ценность фильм представляет - в нём довольно фактажа и закадрового бубнежа. А с художественной стороны всё печально: "Тесла" умудряется быть ещё скучнее "Войны токов". Притом что есть сцена, где Тесла и Эдисон друг дружку мороженым пачкают. И ещё где Тесла кавер на Tears for Fears исполняет. (Рецензия)
"Форсаж. Диабло"
Этот нехитрый польский боевик на самом деле называется просто Diablo, но то, что к нему у нас в прокате присобачили слово "Форсаж", вполне закономерно. Сюжет прост как капусняк и наивен до умильных слёз: молчаливый пацан, лучший в округе водила, остро нуждается в деньгах, чтобы вылечить маленькую сестрёнку. Поэтому он связывается с плохими парнями. И оказывается в центре их конфликта с ещё более плохими парнями. Ну а дальше вы представляете. Не ахти какие перестрелки и погони, снятые в основном в потёмках - чтобы прикрыть скромные спецэффекты, предательство, любовная линия с классической "Джульеттой" и мимимишный хэппи-энд. Короче, да, польский "Форсаж", что тут добавить?
"Комната"
Не прошло и пяти лет… То есть пять лет как раз и прошло, как до нашего проката добралась-таки "Комната" Леонарда Абрахамсона, к этому времени ставшая современной классикой. Основанная на реальных событиях душераздирающая история о мальчике, который первые несколько лет своей жизни провёл запертым в тесной комнатушке вместе со своей Ма маньяком-извращенцем. За "Комнату" Бри Ларсон получила "Оскар". А для юного Джейкоба Тремблея, теперь уже вполне состоявшейся звезды, эта роль стала настоящем прорывом. Если не смотрели - обязательно сходите. (Рецензия)
Да, ещё в прокат выходит российская мелодрама "Я украду тебя у всего мира", но мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое.