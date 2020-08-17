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17.08.2020 01:29
Рубрика: Кинократия

Комедия "Красотка в ударе" возглавила российский кинопрокат в выходные

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российская комедия "Красотка в ударе" стала лидером проката в России и СНГ, собрав почти десять миллионов рублей (9,69 млн). Режиссерский дебют Яны Гладких вышел в прокат 13 августа. Одну из главных ролей в фильме исполнила Юлия Александрова.

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На втором месте по итогам зрительских предпочтений - американский триллер "Неистовый" от режиссера Деррика Борте с Расселом Кроу в главной роли. В минувший уик-энд фильм собрал чуть больше шести миллионов рублей (6,1 млн).

Третью строчку в рейтинге заняла американская комедийная мелодрама Джила Джангера "Думай как собака", которая в российский прокат вышла одновременно с "Красоткой в ударе". История о телепатической связи подростка и его умного пса за четыре минувших дня собрала в российском прокате 5,05 миллиона рублей.

Замыкают пятерку зрительских предпочтений фильм Кристофера Нолана "Начало" (4,71 млн) и работа режиссера Франсиса Аннана "Побег из Претории", собравшая в российском прокате 4,28 миллиона рублей. Предварительные данные по прокату за период с 13 по 16 августа публикует портал kinobusiness.com.

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