Lada Largus Cross в новой версии Quest: еще не рестайлинг, но уже лучше

Если вы не хотите ждать рестайлинговый вариант кросс-универсала Lada Largus Cross, бегите за машиной в новой комплектации Quest - приятных новшеств хватает и там.

Выход на рынок новой комплектации Lada Largus Cross под названием Quest - знаковое явление. АвтоВАЗ не просто поддерживает интерес к семейству Largus, дебютировавшему у нас в далеком 2006 году, но и намекает на изменения, которые получит долгожданный рестайлинговый вариант кросс-универсала. По информации "РГ", премьера "фейслифта" состоится или в самом конце текущего года, или в начале 2021 года.

По предварительным данным, рестайлинговый Lada Largus получил измененную переднюю часть кузова в фирменном X-стиле и ряд элементов от Lada Vesta и легковушек Renault. Ну а что же приготовил фанатам Lada Largus Cross Quest?

Загадки и разгадки

Фото: Борис Захаров

Название новой версии приподнятого универсала - Quest - наводит на мысли о неких загадочных новшествах. Но даже беглого взгляда на экстерьер высокого "тольяттинца" достаточно, чтобы понять - украшательств немного, это не рестайлинг, а скорее наведение лоска в версии 2015 года.

Как бы то ни было, появились весьма симпатичные 16-дюймовые колесные диски с лазерной шлифовкой и шинами Continental, гламурные черные глянцевые накладки на внешние зеркала и многочисленные шильдики Quest по периметру кузова.

Штатные черные рейлинги на крыше и защитный обвес (черный по бокам и серебристый на бамперах) входят в штатное оснащение, равно как архаичный прут антенны на крыше, стеклоочиститель одной из задних распашных дверей (более крупной, левой). Предусмотрены также тонированные боковые и задние стекла, что, конечно же, плюс в жару и яркое солнце.

Фото: Борис Захаров

В салоне взгляд сразу отыскивает главное новшество - передние сиденья с комбинированной обивкой из текстиля и экокожи от вседорожного хэтчбека Xray Cross.

Они не просто гораздо удобнее прежних аморфных сидушек. Здесь шире и длиннее подушка, плотнее наполнитель, больше регулировок (водительское кресло настраивается в том числе и по высоте). Отлично и то, что вместе с новыми креслами произошел апдейт системы их подогрева.

Пусть новый трехпозиционный блок и загнали в труднодоступную нишу под центральную консоль. Добираться до клавиш все равно несравнимо удобнее, чем тыкать вслепую в клавишу однозонного подогрева в торце сидений, как было раньше. Тем более, что новые кнопки снабжены разноцветными индикаторами, позволяющими визуально оценить степень "прожарки".

Фото: Борис Захаров

Второй ряд кресел остался без изменений, пара полноценных сидений третьего ряда по-прежнему числятся в списке опций, "запаска" не исчезла из-под заднего свеса, а вот багажный отсек порадовал новшеством - глубоким прорезиненным лотком со стальной пластиной-разделителем - эдакий островок Simply Clever по-автовазовски!

Фото: Борис Захаров

Штанга крепится в особых выемках поддона, тем самым лоток делится на сектора - так удобно фиксировать не слишком габаритную поклажу - пакеты из магазинов, бутыли с водой и прочую мелочевку. Для нее же на потолке за вторым рядом предусмотрена вместительная полка. Впрочем, последняя доступна и для других комплектаций кросс-универсала.

Lada Largus Cross Quest построен на базе универсала в комплектации "Люкс", поэтому кондиционер, электронные системы безопасности, MP3-магнитолу с аудиосистемой и фронтальные подушки заказывать отдельно не придется. Имеется и достойный электропакет (правда без подогрева задних сидений и лобовухи), и противотуманки, и атермальное остекление.

Известные огрехи эргономики салона, унаследованные еще от донорского Dacia Logan MCV, изжить не удалось, да и задача такая не ставилась. Но "РГ" известно, что такие попытки предприняты в ходе рестайлинга, и наш покупатель скоро увидит эти приятные новшества. Стоит ждать, например, перемещения клавиш управления стеклоподъемниками на панели дверей.

Фото: Борис Захаров

Пока же все кнопки открывания-закрывания стекол базируются на центральной консоли и центральном тоннеле (за рычагом "ручника") - орудовать этим удаленным арсеналом не слишком удобно, равно как и архаичной кнопкой сигнала клаксона в левом подрулевом переключателе.

Руль, как и прежде, настраивается лишь по наклону и начисто лишен управляющих кнопок на спицах. Нет и фирменного подрулевого джойстика управления магнитолой, но есть система Bluetooth, USB-слот и гнездо прикуривателя в водительской зоне - честно говоря, маловато. Надеемся, что новых "примочек" "дадут" в ходе совсем скорого рестайлинга.

Тише едешь - дальше будешь

Фото: Борис Захаров

В подзаголовке - это мы не про тихоходность, а про тишину. Производитель рапортует о снижении шума при разгоне в среднем на 4 ДБ, что достигнуто основательным окутыванием панелей в шумо-виброзащиту. А именно: дополнительным материалом прикрыты панели пола, потолка и дверей, моторный щит и колесные арки. Результаты работы вазовцев в этом направлении очень даже чувствуются. Largus Сross, конечно, не стал "тихоней", но при разговорах в салоне на высокой скорости уже не нужно, как прежде, форсировать голос.

Что же касается силовой связки, для Largus Сross это по-прежнему 1,6-литровый 106-сильный бензиновый вазовский "шестнадцатиклапанник". Трансмиссия же - французская, знакомая по ряду легковушек Renault. В плюсы такой комбинацией запишем удобство управление приводом - сцепление внятное, коробка включается не по оружейному четко, зато плавно и легко. А за счет короткой первой передачи универсал вполне себе резво стартует.

Но быстро скисает из-за растянутых третьей и четвертой передач. Паспортные 14,2 с, отмеренные на ускорение до "сотни", по современным меркам многовато. И тем не менее в городском трафике изгоем себя не чувствуешь, запаса тяги хватает, даже когда машина основательно загружена, и это, согласитесь, большой плюс, когда, скажем, на борту пятеро и даже семеро. Пятая передача - рабочая, иначе говоря, коротковата. Отсюда повышенный расход бензина, если ехать быстрее 100 км/ч. Зато для заливки регламентирован народный 92-й бензин, а фактический расход топлива в смешанном цикле составляет порядка 10 л/100 км.

Фото: Борис Захаров

Подвеска - известный мощнейший козырь модели. Во-первых, шасси с легкостью отфильтровывает буераки и ямы, во-вторых, не пробивается, если мчать сломя голову вне асфальта. Руль откровенно длинный, зато точный, и ты всегда чувствуешь, что происходит с передними колесами, читай - контролируешь машину.

Клиренс в различных ресурсах заявлен по-разному. Где-то пишут 195 мм, где-то - 170 мм. Как ни считай, геометрическая проходимость очень неплоха, даже несмотря на огромную, фургоновскую, колесную базу 2905 мм. Она же предопределяет увеличенный в сравнении, к примеру, с родственным семейством Renault Logan диаметр разворота. Еще жаль, что ESP не предлагается даже за доплату, но на проселке это может быть даже плюсом, потому что электроника не будет душить двигатель при пробуксовке, а зимой еще и подрифтить можно, благо ручничок здесь аналоговый, в виде кочерги.

Шутки шутками, но в целом новая модификация "вазовца" оставляет приятное впечатление. Видно, что в Тольятти всерьез вознамерились продлить жизнь ветерану и всячески его дорабатывают. Осталось дождаться рестайлинговой машины с Х-образным "передком" и массой инженерных новаций, которые модель, по нашим данным, гарантированно получит. Что же касается машин новой комплектации Quest, они предлагаются по цене от 841 900 рублей.