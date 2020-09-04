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04.09.2020 10:02
Рубрика: Российский автопром

Стартовали продажи самого дорогого Lada Largus Cross

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

До конца текущего года на российском рынке должен появиться обновлённый Lada Largus. Тем временем сегодня АвтоВАЗ объявил о начале реализации Largus Cross с приставкой Quest. Товарные экземпляры уже появились у дилеров российской марки.

Фото: iStock
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Новая спецверсия Largus Cross получила чёрные корпуса боковых зеркал, оригинальные литые колёсные диски, шильдики Quest. Модель также оборудована дополнительной шумо- и виброизоляцией, кожаным рулевым колесом, передними креслами с боковой поддержкой и трёхступенчатым подогревом.

Автомобиль оснащается 106-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Цены на Largus Cross Quest начинаются с 841 900 рублей и заканчиваются на отметке 864 900 рублей. Обычный Largus Cross стоит от 795 900 до 818 900 рублей.

Кстати говоря, в ближайшие месяцы начнутся продажи Lada Granta Cross Quest. Новинка была представлена в конце прошлого месяца.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
#Lada