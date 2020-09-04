Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.09.2020 14:50
Рубрика: Легковые авто

Продажи новых автомобилей в России снова упали

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Российский рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в августе 2020 года ушёл в минус на 0,5%. Согласно отчёту Ассоциации европейского бизнеса, всего было продано 137 517 автомобилей, что на 722 единицы меньше, чем в августе 2019 года.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Стартовали продажи самого дорогого Lada Largus Cross

По словам Томаса Штэрцеля, председателя комитета автопроизводителей АЕБ, признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце после длившегося с начала года периода волатильности, похоже, исчерпали себя.

Август традиционно не самый активный месяц, однако дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста.

"На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре", - резюмировал Штэрцель.

Что касается итогов восьми месяцев текущего года, то удалось продать 880 198 машин. Этот показатель ниже аналогичного периода прошлого года на 16,9% (1 058 602 автомобилей).

Напомним, в июле продажи новых автомобилей в России выросли на 6,8%. Всего в этом месяце было реализовано 141 924 автомобиля (+9 097 единиц).