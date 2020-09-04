Продажи новых автомобилей в России снова упали

Российский рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в августе 2020 года ушёл в минус на 0,5%. Согласно отчёту Ассоциации европейского бизнеса, всего было продано 137 517 автомобилей, что на 722 единицы меньше, чем в августе 2019 года.

По словам Томаса Штэрцеля, председателя комитета автопроизводителей АЕБ, признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце после длившегося с начала года периода волатильности, похоже, исчерпали себя.

Август традиционно не самый активный месяц, однако дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста.

"На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре", - резюмировал Штэрцель.

Что касается итогов восьми месяцев текущего года, то удалось продать 880 198 машин. Этот показатель ниже аналогичного периода прошлого года на 16,9% (1 058 602 автомобилей).

Напомним, в июле продажи новых автомобилей в России выросли на 6,8%. Всего в этом месяце было реализовано 141 924 автомобиля (+9 097 единиц).