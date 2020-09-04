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04.09.2020 18:01
Рубрика: Легковые авто

Программы льготного автокредитования продлили на 2021 год

Текст: Юрий Зубко
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Льготные программы по стимулированию спроса на машины российского производства будут продлены на 2021 год. Об этом ТАСС рассказал замглавы Минпромторга Александр Морозов.

Фото: Борис Захаров/РГ
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Он отметил, что правительство выделило больше 45 млрд рублей на реализацию льготных программ покупки российских автомобилей. Уже в рамках программ было реализовано 122 тысяч машин, при этом планируется продать более 200 тысяч.

Сейчас спрос на автомобили российского производства Минпромторг поддерживает программами льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Также действуют программы льготного лизинга "Русский тягач" и "Свое дело" и новая программа "Доступная аренда", которая, по мнению Минпромторга, стимулирует развитие услуг каршеринга.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в России в августе 2020 года было продано 137 517 новых автомобилей. Это на 0,5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рынок вновь продемонстрировал падение после роста в июле.

В первой десятке автопроизводителей по количеству проданных авто в плюсе относительно августа прошлого года оказались четыре марки: Kia (7%), Hyundai (24%), Volkswagen (34%) и Skoda (28%).

Также серьезно выросли продажи у китайских марок: Haval (47%), Geely (141%), Chery (154%), Changan (230%) и FAW (132%).

В то же время по итогам восьми месяцев спрос на машины оказался ниже прошлогоднего на 16,9%, реализовано 880 198 автомобилей.