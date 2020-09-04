Программы льготного автокредитования продлили на 2021 год

Льготные программы по стимулированию спроса на машины российского производства будут продлены на 2021 год. Об этом ТАСС рассказал замглавы Минпромторга Александр Морозов.

Он отметил, что правительство выделило больше 45 млрд рублей на реализацию льготных программ покупки российских автомобилей. Уже в рамках программ было реализовано 122 тысяч машин, при этом планируется продать более 200 тысяч.

Сейчас спрос на автомобили российского производства Минпромторг поддерживает программами льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Также действуют программы льготного лизинга "Русский тягач" и "Свое дело" и новая программа "Доступная аренда", которая, по мнению Минпромторга, стимулирует развитие услуг каршеринга.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в России в августе 2020 года было продано 137 517 новых автомобилей. Это на 0,5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рынок вновь продемонстрировал падение после роста в июле.

В первой десятке автопроизводителей по количеству проданных авто в плюсе относительно августа прошлого года оказались четыре марки: Kia (7%), Hyundai (24%), Volkswagen (34%) и Skoda (28%).

Также серьезно выросли продажи у китайских марок: Haval (47%), Geely (141%), Chery (154%), Changan (230%) и FAW (132%).

В то же время по итогам восьми месяцев спрос на машины оказался ниже прошлогоднего на 16,9%, реализовано 880 198 автомобилей.