Прокуратура проведет проверку в Алексеевской гимназии Благовещенска

Проверку в Алексеевской гимназии Благовещенска, где 27 учеников получили ожоги глаз из-за неправильно проведенной дезинфекции, начали сотрудники городской прокуратуры.

Напомним, несколько десятиклассников были травмированы из-за того, что их учительница забыла выключить лампу для кварцевания, и прибор проработал в классе весь день. У школьников диагностировали легкие ожоги роговицы. Из 28 подростков, находившихся на занятиях, не пострадала только одна девочка.

"Сотрудники прокуратуры осматривают учебный кабинет и опрашивают работников образовательного учреждения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Будет выяснено, как в учебном заведении обеспечивалась безопасность образовательного процесса и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Проверку по факту ЧП проводят также областная прокуратура и городское управление образования.