Путин обсудил меры по защите прав граждан

Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Участники обсудили итоги визита председателя правительства в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Беларуси в Москву, сообщили в пресс-службе Кремля.

Обсуждались также вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки. На совещание был приглашен Генпрокурор, он рассказал о мерах, принимаемых по защите прав и интересов граждан, пострадавших от преступных посягательств. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями на эту тему", - отметили в Кремле.

В совещании приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.