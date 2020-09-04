Путин расспросил Собянина про испытания вакцины от коронавируса

"Сейчас начинается третий этап работы с вакциной против вируса, пострегистрационный этап. Знаю, что Москва тоже принимает в этом активное участие. Как идет эта работа?" - поинтересовался Владимир Путин.

Сергей Собянин заметил, что по поручению президента и Минздрава Москве поручили взять большую часть пострегистрационных испытаний на себя. "Параллельно с запуском в гражданский оборот нашей вакцины большие испытания, одни из самых крупнейших в мире - около 40 тысяч человек в них будут принимать участие, мы открыли свободный доступ записи добровольцев", - сообщил он.

"Буквально за несколько дней записалось более 5 тысяч человек, поэтому никаких сомнений нет, что мы наберем количество людей, желающих поучаствовать в этих дополнительных исследованиях", - заявил столичный градоначальник.

"Информационная система для контроля за прохождением испытаний готова, необходимые материальные склады для концентрации вакцины, для ее развоза - вся эта инфраструктура готова, ждем окончательных решений от Института Гамалеи и передачи нам вакцины", - рассказал мэр.

"Со следующей недели, я думаю, мы начнем эти исследования. Они очень важны, абсолютно правильно сказали, очень важны, и мы будем делать все, чтобы они достойно прошли в Москве", - заверил Собянин.