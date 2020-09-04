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04.09.2020 18:03
Рубрика: Происшествия

Захвативший отделение банка в Москве мужчина признан невменяемым

Текст: Владислав Куликов
Эксперты из института судебной психиатрии имени В. П. Сербского признали невменяемым захватившего в мае отделение банка в центре Москвы Алексея Барышникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Максима Кичигина.

"Подтверждаю, что мой подзащитный Алексей Барышников экспертами из института имени Сербского признан невменяемым. Суд может освободить его от уголовной ответственности, отправив на принудительное лечение", - сказал адвокат.

Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы
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По его словам, в ближайшее время материалы дела в отношении Барышникова будут направлены в прокуратуру для утверждения постановления о принудительных мерах медицинского характера.

Напомним, 23 мая Барышников ворвался в отделение банка на улице Земляной Вал. Он заявил, что банк заминирован, и взял в заложники шесть человек, пятерым из которых удалось самим выйти из отделения. Он также просил, чтобы к банку приехала Ольга Бузова. В ходе штурма подозреваемый был задержан, заложник освобожден. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина находился в неадекватном состоянии. Никакого взрывного устройства или его муляжа у него при себе не было. Ему 34 года, он уроженец Нижневартовска. В ходе допроса после задержания Барышников вину признал и сказал, что его целью был захват заложников. При этом мужчина толком так и не смог объяснить мотив своего поступка. Ранее он был дважды судим за угон и разбой, в Москве работал грузчиком.

Следствие предъявило мужчине обвинение по статье УК "Захват заложника". Как ранее сообщила представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, ему была назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Захваты заложников

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