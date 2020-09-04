Захвативший отделение банка в Москве мужчина признан невменяемым

"Подтверждаю, что мой подзащитный Алексей Барышников экспертами из института имени Сербского признан невменяемым. Суд может освободить его от уголовной ответственности, отправив на принудительное лечение", - сказал адвокат.

По его словам, в ближайшее время материалы дела в отношении Барышникова будут направлены в прокуратуру для утверждения постановления о принудительных мерах медицинского характера.

Напомним, 23 мая Барышников ворвался в отделение банка на улице Земляной Вал. Он заявил, что банк заминирован, и взял в заложники шесть человек, пятерым из которых удалось самим выйти из отделения. Он также просил, чтобы к банку приехала Ольга Бузова. В ходе штурма подозреваемый был задержан, заложник освобожден. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина находился в неадекватном состоянии. Никакого взрывного устройства или его муляжа у него при себе не было. Ему 34 года, он уроженец Нижневартовска. В ходе допроса после задержания Барышников вину признал и сказал, что его целью был захват заложников. При этом мужчина толком так и не смог объяснить мотив своего поступка. Ранее он был дважды судим за угон и разбой, в Москве работал грузчиком.

Следствие предъявило мужчине обвинение по статье УК "Захват заложника". Как ранее сообщила представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, ему была назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья.