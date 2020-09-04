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04.09.2020 09:33
Рубрика: Общество

На следующей неделе в Приморье ждут новый тайфун

Текст: Анна Бондаренко

После небольшого перерыва в Приморье снова пойдут дожди - погоду будет определять очередной тайфун, "Хайшен", который пройдет над северо-восточными провинциями Китая недалеко от западных границ Приморского края, сообщает пресс-служба Примгидромета.

В понедельник в Приморье будет облачно, во второй половине дня на юге начнется дождь, на южном побережье станет усиливаться ветер. Во вторник влияние тайфуна на погоду Приморья будет расти - станет еще сильнее, дожди пойдут на большей части территории края.

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Самый сильный ветер прогнозируется днем во вторник и в ночь на среду, когда вихрь будет проходить на наименьшем расстоянии от Приморья. В большинстве районов края его максимальная скорость достигнет 15-20 метров в секунду, на южном побережье и мысах залива Петра Великого порывами до 32. В бухтах южного побережья ждут высокие волны и сильный накат на берег.

В середине недели сохранится пасмурная временами с дождем и сильным ветром погода.

Сейчас в Приморье ликвидируют последствия разгулявшейся в четверг стихии. Под властью тайфуна "Майсак" оказались юго-западные, западные районы и южное побережье края. Местами порывы ветра достигали 43 метров в секунду. Повалены сотни деревьев, снесены десятки крыш. К врачам обратились 55 пострадавших. Известно о троих погибших.

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