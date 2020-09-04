Во время тайфуна в Приморье погибли два члена экипажа плавучего крана

Во время тайфуна "Майсак", который обрушился на Приморье накануне, погибли два члена экипажа плавучего крана "Черноморец-34". Кран выбросило на отмель в бухте Теляковского в Хасанском районе, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По информации надзорного органа, ЧП произошло в 23-25 по местному времени 3 сентября. На борту крана, принадлежащего ПАО "Славянский судоремонтный завод", находились девять человек, к настоящему времени обнаружены двое погибших, семеро не пострадали.

Отмечается, что спасательная операция продолжается, угрозы затопления судна нет.

Несколькими часами ранее ветер оторвал с места швартовки в бухте Улисс во Владивостоке плавучий док, принадлежащий судостроительному предприятию АО "Восточная верфь". В море док протаранил причал Тихоокеанского флота с подводными лодками.

Приморская транспортная прокуратура проводит проверку на предмет безопасности мореплавания в связи с обеими случаями.

В четверг под властью тайфуна оказались юго-западные, западные районы и южное побережье Приморья, где с 10 утра подул сильный ветер. Во второй половине дня скорость ветра выросла, порывы достигали 43 метров в секунду. По приблизительным подсчетам повалены сотни деревьев, снесены десятки крыш. К врачам обратились 55 пострадавших. Ранее было известно об одной жертве тайфуна - в Шкотовском районе человека убило упавшее дерево.