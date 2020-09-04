В Приамурье после травмирования школьников от кварцевания завели дело

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ), возбуждено после происшествия в Алексеевской гимназии Благовещенска, где 27 учеников получили ожоги глаз от кварцевой лампы.

Напомним, десятиклассники длительное время находились в кабинете с включенным прибором, из-за того, что их учительница забыла выключить лампу. Сейчас все школьники лечатся дома, их состояние удовлетворительно.

Сотрудники прокуратуры и следственного комитета Амурской области провели проверки в образовательном учреждении.

"В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - сообщили в региональном СУ СК.

Как добавили в прокуратуре, проверка показала, что в помещении учебного класса не были созданы безопасные условия для обучающихся, что повлекло причинение вреда их здоровью.

Отмечается также, что директора гимназии вызвали в прокуратуру для возбуждения дела о нарушении прав и свобод учеников (часть 2 статьи 5.57 КоАП РФ).