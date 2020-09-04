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04.09.2020 15:59
Рубрика: Происшествия

Никиту Белых этапировали в Киров в качестве свидетеля

Текст: Андрей Андреев (Киров)

Экс-глава Кировской области Никита Белых, отбывающий срок в рязанской колонии, этапирован в Киров. Там экс-губернатор будет допрошен в качестве свидетеля по другому уголовному делу.

Фото: Яна Шамаева/РГ
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Об этом со ссылкой на его адвоката Андрея Грохотова сообщает РИА Новости. По словам защитника, речь идет о махинациях при строительстве домов для бюджетников.

- Но Никита Юрьевич по нему никак не проходит, поэтому подробности нам неизвестны, - добавил юрист.

По версии следствия, в 2018 году администрация Кирова выдала застройщику разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома на улице Советской, хотя здание еще не было достроено, и чиновники об этом знали. Данный факт вскрылся после проверки в феврале прошлого года.

Напомним, в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 миллиона рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Кировская область Киров ЦФО Рязанская область Рязань Дело Никиты Белых

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