Суд оставил в силе приговор Никите Белых

В четверг Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному на 8 лет колонии и получившему штраф в размере более 48 млн рублей за получение взятки. Об этом информирует ТАСС.

Белых предстоит этапирование из СИЗО в колонию, какую именно - пока неясно. В то же время суд снял с него ограничение в занятии должностей в сфере образования в течение трех лет после выхода на свободу.

В июне 2016 года Никита Белых, возглавлявший тогда Кировскую область, был задержан в Москве при получении взятки. По версии следствия, Белых получил около 400 тысяч евро за покровительство при ведении предпринимательской деятельности на территории области.

В последнем слове Белых заявил, что не признает вину. Находясь под арестом Белых, испытывал серьезные проблемы со здоровьем.