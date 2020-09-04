В Архангельске автоинструктор получил срок за убийство ученицы

В Архангельске Ломоносовский районный суд приговорил 50-летнего инструктора автошколы к девяти годам и семи месяцам колонии строгого режима за убийство ученицы и кражу.

Как сообщает прокуратура Поморья, мужчина задушил 20-летнюю девушку веревкой на почве личной неприязни в здании автошколы. Установлено, что в этот момент он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Затем инструктор завернул тело в ткань, вывез его на автодром и спрятал в канаве, завалив мусором. Он также сжег улики и похитил золотое кольцо ученицы, оставленное на столе.

Жительница Новодвинска поначалу считалась без вести пропавшей: она уехала на занятия по вождению в Архангельск и не вернулась. На инструктора правоохранители вышли по записям видеокамер, которые зафиксировали, что девушка здание автошколы не покидала, но ее наставник вышел оттуда с каким-то большим тюком.

На следствии мужчина признал вину и заявил, что убил ученицу под воздействием наркотика после того, как она его оскорбила.

Помимо лишения свободы, осужденный также должен выплатить 1,5 миллиона рублей матери своей жертвы в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.