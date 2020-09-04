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04.09.2020 11:39
Рубрика: Власть

Губернатор Кубани поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП в Анапе

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил министерству здравоохранения региона оказать помощь пострадавшим в крупном ДТП с пассажирскими автобусом и микроавтобусом в Анапе.

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"Муниципалитет уже оказывает необходимую медицинскую и психологическую помощь. Переговорил с министром здравоохранения, одного пострадавшего из Анапы доставят в краевую больницу по линии санавиации. Ведомство готово задействовать еще один борт, если это потребуется", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Как уже сообщалось, эта катастрофа произошло сегодня в пять часов утра возле пригородного анапского села Витязево. По данным полиции Кубани, микроавтобус Iveco не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом.

В результате в салоне пассажирского автобуса оказались зажаты 2 человека, а 7 человек были заблокированы в микроавтобусе. Спасатели, прибыв на место вызова, извлекли пострадавших, девять которых на "скорых" доставили в городскую больницу. Вскоре один из раненых скончался.

По информации мэрии Анапы, еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Автобус принадлежит одной из местных здравниц, а водитель микроавтобуса занимался частными перевозками пассажиров.

ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю по данному факту назначено проведение проверки, по окончанию которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Проверку причин крупной аварии также ведет Анапская межрайонная прокуратура.

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