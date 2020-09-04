В Керчи купят квартиры жильцам поврежденного взрывом дома

Жильцам третьего подъезда дома № 93 по улице Кирова в Керчи, где 26 августа произошел взрыв газа и пожар, купят 40 квартир. Об этом сообщила пресс-служба администрации Керчи.

Соответствующее решение принял глава РК Сергей Аксенов. До понедельника, 7 сентября, предполагается разработать план закупки квартир и необходимое для этого положение.

Также жильцам третьего подъезда выплатят единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Для этого им необходимо подать в органы власти заявление.

Кроме того, финансовую помощь в размере 50 тысяч рублей окажут тем, кто частично утратил свое имущество, 100 тысяч рублей - тем, кто полностью утратил свое имущество.

Сейчас чиновники собирают документы для выплаты родственникам погибшей при пожаре женщины одного миллиона рублей компенсации и рассматривают вопрос об остеклении всех пострадавших квартир.

- Составлена смета, идет определение единственного поставщика, который выполнит эти работы, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что 31 августа ранее эвакуированным из первого и второго подъезда многоэтажки разрешили вернуться домой, поскольку экспертиза подтвердила нормальное техническое состояние внутренних и внешних конструкций в этих подъездах.

- Состояние третьего подъезда дома, где произошла чрезвычайная ситуация расценивают как аварийное, ограниченное для проживания, - отметили в городской администрации. - Существует угроза обрушения, в связи с чем отселенными остаются жители и второго подъезда дома № 95. Всего 80 квартир.

Ранее глава администрации Керчи Сергей Бороздин сообщил, что подверженные обрушению конструкции в подъезде дома № 93 решено демонтировать.

В ближайшее время начнут работу специалисты-проектировщики, и станет понятно, сколько времени потребуется на демонтаж.

Напомним, комиссия по ЧС администрации Керчи признала аварийным и ограниченным для проживания третий подъезд дома на улице Кирова, 93. В результате происшествия ожоги более 60 процентов тела получила 51-летняя жительница дома, которая позже от полученных травм скончалась в больнице.