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04.09.2020 14:38
Рубрика: Общество

В Керчи купят квартиры жильцам поврежденного взрывом дома

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Керчи Фото: Пресс-служба администрации Керчи
Фото: Пресс-служба администрации Керчи

Жильцам третьего подъезда дома № 93 по улице Кирова в Керчи, где 26 августа произошел взрыв газа и пожар, купят 40 квартир. Об этом сообщила пресс-служба администрации Керчи.

В Керчи подъезд поврежденной взрывом многоэтажки признали аварийным

Соответствующее решение принял глава РК Сергей Аксенов. До понедельника, 7 сентября, предполагается разработать план закупки квартир и необходимое для этого положение.

Также жильцам третьего подъезда выплатят единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Для этого им необходимо подать в органы власти заявление.

Кроме того, финансовую помощь в размере 50 тысяч рублей окажут тем, кто частично утратил свое имущество, 100 тысяч рублей - тем, кто полностью утратил свое имущество.

Сейчас чиновники собирают документы для выплаты родственникам погибшей при пожаре женщины одного миллиона рублей компенсации и рассматривают вопрос об остеклении всех пострадавших квартир.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Скончалась пострадавшая при взрыве в многоэтажке Керчи женщина

- Составлена смета, идет определение единственного поставщика, который выполнит эти работы, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что 31 августа ранее эвакуированным из первого и второго подъезда многоэтажки разрешили вернуться домой, поскольку экспертиза подтвердила нормальное техническое состояние внутренних и внешних конструкций в этих подъездах.

- Состояние третьего подъезда дома, где произошла чрезвычайная ситуация расценивают как аварийное, ограниченное для проживания, - отметили в городской администрации. - Существует угроза обрушения, в связи с чем отселенными остаются жители и второго подъезда дома № 95. Всего 80 квартир.

Ранее глава администрации Керчи Сергей Бороздин сообщил, что подверженные обрушению конструкции в подъезде дома № 93 решено демонтировать.

В ближайшее время начнут работу специалисты-проектировщики, и станет понятно, сколько времени потребуется на демонтаж.

Напомним, комиссия по ЧС администрации Керчи признала аварийным и ограниченным для проживания третий подъезд дома на улице Кирова, 93. В результате происшествия ожоги более 60 процентов тела получила 51-летняя жительница дома, которая позже от полученных травм скончалась в больнице.

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